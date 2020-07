„Olomoucký dóm? Když jsem stál uprostřed tohoto fascinujícího prostoru, promítly se mi v hlavě první dobrodružství Indiana Jonese a rozhodl se, že do toho půjdeme,“ svěřuje se Roman Němec o natáčení novinky v prostředí, které bude pro herce i štáb velmi náročné. „Ale těšíme se na to,“ popisuje v rozhovoru pro regionální Deník.

Pane režisére, můžete snímek přiblížit, o čem film bude?

Film Kam motýli nelétají vypráví příběh devatenáctiletého studenta Daniela a jeho třídního učitele Adama. Daniel žije odevzdaně svému osudu s věčně rozhádanými rodiči. Nemá žádné přátele, nikomu moc nevěří, od reality utíká do světa komiksů. Přestože je nadprůměrně inteligentní, má ve škole věčně nějaké problémy.

Jeho třídní učitel Adam je gay. Žije se svým mladším partnerem na malém městě a tak svoje soukromí úzkostlivě tají.

Daniel a Adam zkrátka žijí každý ve své bublině. Až do chvíle, kdy se na školním výletě Daniel ztratí. Adam se ho vypraví hledat. Nedopatřením oba uvíznou v obrovském jeskynním komplexu, ze kterého se snaží najít cestu ven. Postupně jim dochází, že chtějí-li přežít, budou muset dosavadní pohled na svět zásadně přehodnotit.

Prozradíte, kde jste se inspiroval? Čerpal jste z vlastních zkušeností, z vlastního života?

Tenhle scénář vznikal nad úvahou, co by se muselo stát, abychom byli ochotní vystoupit ze svých bublin, které si prakticky všichni vytváříme pro pocit bezpečí a jistého komfortu. Když jsme s dramaturgem Martinem Bezouškou přemýšleli, kam bychom naše hrdiny uvrhli, abychom je vytrhli z jejich všedních životů, napadly nás jeskyně. Vymysleli jsme si takový komplexní podzemní svět, který je sám pro sebe. Je plný záludností a nástrah, s nimiž se budou muset Daniel a Adam vypořádat. Terén tvořený labyrinty spletitých chodeb, velkými dómy, propastmi, ale i vodními toky, kopíruje to, co se děje uvnitř postav.

A ano, jako většina autorů jsem do příběhu promítl řadu svých zážitků a zkušeností.

Proč jste se rozhodl zpracovat toto téma? O LGBT komunitě se v Česku zatím moc filmů nenatočilo…

Ve světě každý rok vzniká celá řada dobrých filmů s LGBT tématem. Podle statistik návštěvností na ně chodí do kin především mainstreamový divák, takže nejde o filmy pro úzkou komunitu. Koneckonců ani na Netflixu, HBO a dalších filmových platformách dneska už těžko budeme hledat seriál, ve kterém by nebyla alespoň jedna z výrazných postav členem LGBT komunity. Považuji to za velmi prospěšné, protože to významně ovlivňuje vztah k menšinám především v mladší generaci. Česká kinematografie se tématu víceméně vyhýbá. Nemyslím, že by jeden film měl schopnost něco zásadně změnit, ale i tak si myslím, že si toto téma zaslouží i u nás mnohem větší pozornost.

V jeskyních točíte poprvé?

Ano. Pokud vím, tak v reálných českých jeskyních se nikdy nenatočil celovečerní film pro kina. Natáčení v jeskyních představuje velké technické problémy, které musíme řešit. Pro herce i štáb to bude velmi náročné, ale těšíme se na to.

Jak podzemí a námahu zvládnou herci?

Aktuálně skončilo natáčení, jak my říkáme, pozemských scén. Natáčení v jeskyních začne teď na začátku srpna ve veřejně nepřístupných větvích jeskynního systému v Javoříčku. Herci měli v jeskyních zatím jen zkoušky a ty zvládli dobře. Několikadenní kontinuální natáčení, které nás teď čeká, ale bude samozřejmě podstatně náročnější.

V prvním srpnovém týdnu se přesouváte do Javoříčských jeskyní. Můžete prozradit další lokace?

V srpnu nás čeká ještě Býčí skála v Moravském krasu. Do toho se pak vrátíme ještě v listopadu, kdy budeme točit ve Sloupsko-šošůvských a v Kateřinské jeskyni. A v úplném závěru natáčení se ještě vrátíme i na střední Moravu, konkrétně do Mladečských jeskyní.

Můžete přiblížit, co přesně zde budete točit?

Bude to v druhé půli listopadu. V Mladečských jeskyních se moc krásně bloudí, což se nám pro příběh hodí. Jsou tam rozcestí, do kterých ústí i pět různých chodeb a když je úplná tma a člověk to tam nezná, je velmi obtížné odhadnout, která chodba vás dovede tam, kam potřebujete. Podobně jako v běžném životě.

Jak se vám líbily Javoříčské jeskyně? Točilo se i v místech, která nejsou běžně přístupná veřejnosti?

Náš příběh se odehrává ve fiktivním světě, který jsme vytvořili speciálně pro dobrodružství našich hrdinů. Pak jsme hledali místa, ze kterých bychom náš smyšlený svět poskládali. Chtěli jsme, aby to byla místa nepříliš známá. Loni v létě jsme prolezli řadu „divokých“ jeskyní a postupně zjišťovali, že v nich nejsme schopni z technického hlediska natáčení realizovat. Dostali jsme se do fáze, kdy jsme stáli před rozhodnutím celý projekt zastavit. A pak nám Martin Koudelka, správce Javoříčských jeskyní, ukázal veřejně nepřístupný Olomoucký dóm. Když jsem stál uprostřed tohoto fascinujícího prostoru, promítly se mi v hlavě první dobrodružství Indiana Jonese a rozhodl se, že do toho půjdeme. V Javoříčku budeme natáčet nejen v Olomouckém dómu jako takovém, ale i na velmi obtížné cestě do něj. Je tvořena soustavou úzkých průlezek, takže musíme řešit velmi sofistikovaný transport filmové techniky v úzkých, vodotěsných barelech. Kromě toho tady budeme natáčet i v rovněž nepřístupných chodbách U Hradu.

Do hlavní role jste obsadil talentovaného herce Daniela Krejčíka. Proč právě tato volba?

S Danielem jsme měli točit jiný film – Osudové mimoběžky, který se měl odehrávat v prostředí klasické hudby. Bohužel se producentu Viktoru Schwarczovi nepodařilo sehnat dostatek prostředků na tak ambiciózní projekt a tak z realizace sešlo. Mně se ale nechtělo čekat na další příležitost a tak jsem se rozhodl natočit něco jiného ve vlastní produkci. Spojil jsem se se svým dramaturgem Martinem Bezouškou a dopracovali jsme scénář Motýlů.

Daniela znám hlavně z divadla a považuji ho za jednoho z nejtalentovanějšího herců svojí generace. Jeho hereckým partnerem je ve filmu Jiří Vojta. S tím jsem už pracoval, takže oba víme, co od sebe můžeme očekávat. Velmi si ho vážím a obdivuji jeho odvahu a nasazení.

V dalších rolích se objeví velká herecká jména: Jaroslav Dušek, Klára Melíšková, Martin Myšička. Jak se vám s nimi spolupracuje? I oni se podívají do jeskyní?

Jaroslav Dušek hraje ve filmu ředitele gymnázia, kde Daniel studuje a Adam učí. Klára Melíšková s Martinem Myšičkou ztvárnili rodiče Daniela. Pracovat s těmito jmény je radost. Do jeskyní je ale nebereme.

Kdy by měl jít snímek do kin?

Podobně jako naši hrdinové i my jsme v rámci produkce museli (a stále musíme) překonávat mnoho překážek, se kterými jsme nepočítali. Snažíme se ale vše za pochodu řešit a postupně doháníme zpoždění. Takže věříme, že se nám podaří dodržet ohlášený termín premiéry, tedy září příštího roku.