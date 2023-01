„Vazba není, jak by měla být správně. Není to takzvaně převázané. Tady to ještě není tak špatné, jsou místa, kde je to horší,“ ukazoval v úterý dopoledne chyby předchůdců dělník, jenž prováděl vysprávky dláždění.

Cukrárna AIDA v Olomouci zavřela. Odchází definitivně? Osiřely i další prostory

Podle Povodní Moravy se jedná o kosmetické závady, které nemají vliv na funkčnost a užívání stavby.

„Drobné odstraňování závad probíhá na náplavce, kde aktuálně pracovníci vyrovnávají nerovnosti v některých částech položené dlažby a upravují šířku spár mezi použitými kamennými kostkami. U takto rozsáhlé stavby nejde o nic neobvyklého a práce na některých místech budou postupně probíhat tak, aby došlo k odstranění všech stávajících závad,“ vysvětloval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Na kole o patro výše

Náplavka na pravém břehu Moravy vznikla v rámci stavby protipovodňových opatření. Nový prostor v blízkosti řeky láká k procházkám a nabízí se zde možnosti pořádání odpočinkových aktivit.

VIDEO: Nad náplavkou v Olomouci vyrostly vyhlídkové terasy

Už po položení prvních desítek metrů čtverečních dlažby si však začali někteří Olomoučané stěžovat na hrubý povrch, který je nevhodný pro kola. S jejich provozem u vody se ale nikdy nepočítalo. Cyklostezka povede nahoře nad náplavkou, jakmile bude dokončen úsek komunikace v ulici Blahoslavova.

Nerovný povrch a velké mezery

Povrch však podle některých kritiků není „pohodlný“ ani na procházky bez pevné obuvi.

„Je velmi nerovný a mezery mezi kostkami velké. Na procházky si budeme muset vzít pevnou vysokohorskou obuv se zpevněným kotníkem – na jehlové podpatky to moc nevypadá,“ poznamenal tehdy v diskusi na sociální síti jeden z Olomoučanů.

Náplavka a její večerní atmosféra budou lákadlem. Chce to ale pevnou obuv

Vybraná dlažba je podle Povodí Moravy pro náplavku, která má být zhruba třicet dní v roce zaplavena, optimální. Odpovídá také přesně projektové dokumentaci. Náplavka musí podle odborníků především odolat proudění vody, ledovým jevům i pohybu těžké techniky zajišťující její údržbu.