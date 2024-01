Olomoucká radnice chce koupit Namiro za 400 milionů. Za nájem dala už 200

Vedení Olomouce je pro odkoupení části budovy Namira v Palackého ulici, kde je deset let v pronájmu část magistrátu a město to ročně stojí zhruba 19 milionů korun. Do vlastnictví by ji město mohlo získat za bezmála 398 milionů korun. Transakci musí odsouhlasit zastupitelstvo.

Budova Namiro v Palackého ulici, kde je magistrát v nájmu. Radnice chce část objektu získat do vlastnictví města. Kupní cena činí 397 906 804 korun. | Video: Tauberová Daniela