„Zámecký park je ve špatném stavu a potřebuje komplexní revitalizaci. Nejde pouze o stromy a keře, ale také stavební prvky, zejména fontánu, schody a původní lázně, které volají po opravě,“ uvedla starostka Náměště na Hané Diana Huňková.

Městys se obrátil na architekty a památkáře, kteří v souladu s památkovou ochranou zámeckého areálu navrhli výsadbu a další úpravy.

„Vycházelo se z fotografií a dalších archivních podkladů z 30. let zachycujících park tak, jak jej v polovině 20. let nechali upravit noví majitelé, rodina Ottahalů, zahradníkem Křemenem,“ přiblížila starostka.

Náměšť na Hané chystá zásadní proměnu zámeckého parku, který vrátí do podoby před 100 lety.Zdroj: městys Náměšť na Hané, VMO

Zámecký park je kruhového půdorysu, členěný na čtyři kvadranty a dvě kontrastní poloviny – stín a světlo.

„V pravidelném rastru tehdy byly v západní polovině parku hustě vysázeny lípy, které vytvořily polovinu ‚noc‘. Druhá polovina byla prosvětlenější, reprezentativní, s vycházkovými cestami a odpočinkovými místy. Této části dominuje oválný plochý bazén se schodištěm s osazenou sochařskou výzdobou,“ popisovala Diana Huňková.

Projekt po 100 letech oživuje toto členění a úpravy a na stanoviště vrací původní skladbu dřevin, včetně dvou lip na nárožích parteru. Počítá rovněž s vhodnými květinovými záhony.

„Největší škodu utrpěl park, zejména původně založený lipový bosket ve stinné polovině parku v sedmdesátých letech. Součástí následné úpravy byly pouze vybrané stromy,“ připomněla starostka necitlivé kácení dřevin z let 1973 až 1976.

Restaurace kašny i lázní

Revitalizace zahrnuje i restaurování kašny, schodiště a původních lázní, které vznikly při rekonstrukci parku po roce 1925 v jihozápadním kvadrantu parku.

Historické stavby, kašna a lázně, by po opravě měly být využity k zachycování srážkové vody, která následně poslouží k závlaze parkové zeleně.

„Počítáme s obnovou původní cestní sítě a zpevněných mlatových povrchů. Nové lavice a další mobiliář budou odpovídat dobovým předchůdcům, projekt také řeší venkovní osvětlení. Zajímavostí je obnovení tenisového kurtu, který si nechali Ottahalovi vybudovat. Plocha o půdorysu kurtu by měla mít mlatový povrch a mohla by sloužit při různých akcích, zájemci by zde mohli hrát pétanque,“ vyjmenovávala starostka.

Práce na tři roky

Městys opakovaně projednal záměr s občany a v únoru projekt a žádost o dotaci z programu IROP odsouhlasili zastupitelé.

Z celkové částky 37 milionů korun by městys doplácel dohromady 6 milionů korun. Realizace by trvala podle starostky zhruba tři roky.

„Rádi bychom na jaře požádali o dotaci. Pokud uspějeme, tak na podzim, s nástupem období vegetačního klidu bychom mohli začít s úpravou zeleně. Když finance nezískáme, budeme mít vše připraveno a počkáme na případný jiný zdroj financování. Z rozpočtu městyse to celé financovat neplánujeme,“ upřesnila starostka.

Opraví i cestu k hradu

Zámek v Náměšti na Hané vlastní obec od 1. července 2000. Kulturní památka je přístupná veřejnosti a zájemcům nabízí celkem čtyři prohlídkové trasy.

Projekt revitalizace parku zahrnuje i opravu rozbité asfaltky směrem ke zřícenině hradu, kam vede jedna z prohlídkových tras.

Městys plánuje i další opravy samotného zámku. Projekt i stavební povolení má na rekonstrukci střechy na jižním křídle a chce opravit i oplocení kolem areálu, z něhož vlivem vzlínání vlhkosti opadává omítka.

„Rádi bychom i na tyto projekty získali dotaci. Uvidíme, jak budeme úspěšní,“ dodala Diana Huňková.