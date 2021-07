Náměšť na Hané

První písemná zmínka: 1141

Počet obyvatel: 2138

Tip na výlet



Procházka Terezským údolím



Středem Terezského údolí, které je dlouhé necelých pět kilometrů, protéká říčka Šumice. V teplých měsících louky a mokřady v jejím okolí pokrývají rozkvetlé koberce lučních květů. Vydat se můžete po šestikilometrové naučné stezce, která vás seznámí s historii území a zdejších sídel i přírodními zajímavostmi.

Významné osobnosti



Ladislav Lakomý (1931 – 2011), recitátor a dabér (daboval úspěšně např. Aliana Delona ve filmu Černý tulipán nebo v roce 2006 ve filmu Asterix a Vikingové), v České televizi zaujal také jeho civilní projev v dokumentárním seriálu o Poutních místech v Čechách a na Moravě

Ignác Feigerle (1795 – 1863), rektor vysoké školy v Olomouci (1828) a ve Vídni (1847), biskup ve sv. Hipolytě v Dolních Rakousích

Vítězslav Houdek (1856 – 1916), právník a spisovatel v oblasti moravské vlastivědy

Josef Vaca (1904 – 1966), národopisný pracovník, literát, zpěvák, dirigent a hudební odborníkStanislav Otruba (1868 – 1949), český hudební skladatel

Na náměstí vznikne cukrářská výrobna

Na novou cukrárnu a výrobnu zákusků se mohou těšit obyvatelé a turisté v centru Náměště na Hané. Městys se pustil do rekonstrukce objektu na náměstí T.G. Masaryka. Jedná se o budovu v sousedství obecního úřadu, kde již cukrárna fungovala.

„Vznikne cukrářská výrobna a cukrárna s posezením, které by mělo být i venkovní, pod lipou, což náměstí příjemně oživí,“ popisovala starostka Marta Husičková.Rekonstrukce objektu v majetku městyse, která přijde na dva miliony korun, by měla být hotova do konce srpna.

Zdroj: Deník