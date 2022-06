Policie dostala informaci o topícím se muži v neděli 19. června okolo půl druhé odpoledne. Třicetiletý muž se měl ztratit pod hladinou a poté už nevyplavat. Na místo ihned vyrazili policisté, kteří spolu s hasiči po muži intenzivně pátrali.

„Krátce před 20. hodinou tělo muže nalezli policejní potápěči. Lékař zdravotnické záchranné služby u 30letého muže bohužel konstatoval smrt,“ informovala tehdy policejní mluvčí.

Záchranné akci odpoledne přihlížely desítky lidí. Na břehu u Mola No. 1 byla ve vedru hlava na hlavě. Lidé spekulovali, zda mladý muž nemohl utrpět infarkt, protože voda v hlubokém jezeře je i v horkých letních dnech dosti studená.

„Někdo viděl, že mával rukama, pak zajel pod hladinu. Fouká, jsou vlny. Mohl přecenit síly,“ spekulovala seniorka, když hasiči nasedali do člunu a rozjížděla se pátrací akce.

VIDEO: Na Nákle zmizel pod hladinou muž, v akci byli potápěči. Tělo našli

Těžaři: Ve vodě už nic nezbylo

Na pískovně Náklo stále probíhá těžba štěrkopísku a blízko břehu u komunikace mezi Lhotou u Nákla a Náklem měli těžaři ještě před rokem a půl techniku na dobývání suroviny.

„Ve vodě už nic nebylo, co by mohlo zavinit neštěstí. To lze vyloučit. Policie jistě došetří, jaké jsou příčiny,“ reagoval na utonutí mladého muže mluvčí těžební společnosti Cemex Veselin Bariliev.

Apeloval na návštěvníky pískovny, aby využívali k rekreaci výhradně část, která je k tomu vyhrazena.

„Tedy primárně část, kde je písčitá pláž. Chápeme, že v teplotách přes 30 stupňů lidé chtějí jít k vodě, ale měli by dodržovat všechny pokyny, které jsou zde uvedené,“ zdůraznil.

Připomněl, že riziko vytvářejí i motoristé, kteří nechávají auta na okraji silnice.

„Měli by parkovat pouze na parkovištích. Nově je k tomuto účelu vyhrazená dostatečná plocha na poli v blízkosti části, kde je koupání umožněno,“ poukázal mluvčí.

Ve vyhrazených lokalitách je také možné celoročně provozovat sportovní rybolov. Plocha je ve správě ČRS MO Litovel, který zajišťuje prodej povolenek. „Rybáři by měli být více ohleduplní. Někteří parkují karavany až u vody,“ zdůraznil mluvčí

Štěrkopísek dobývají těžaři u Nákla přes 20 let. Zásoby aktuálně povolené k vybagrování se postupně tenčí. Společnost by ráda otevřela nový prostor. Vyhlédla si desítky hektarů od Lhoty směrem na Příkazy.