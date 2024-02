U Nákla připravuje těžká technika další část pozemků k dobývání štěrkopísku. Práce probíhají v rámci stávajícího povolení ve schváleném prostoru. Společnost Cemex by však ráda expandovala mezi Náklem a jeho částí Lhota nad Moravou o nejméně 20 hektarů.

Bez souhlasu obce to ale nepůjde a v referendu se místní vyjádřili proti, přesněji zaúkolovali samosprávu, aby rozšíření bránila všemi zákonnými prostředky. Letos jeho platnost končí.

Společnost Cemex by chtěla rozšířit plochu v horizontu 5 až 10 let. Firma ujistila obec, že negativní vlivy dobývání suroviny minimalizuje. Kromě příspěvku do obecní pokladny nabídla Náklu i spolupráci na revitalizaci území.

Těžaři mají v ruce platné souhlasné stanovisko EIA na „DP Náklo I“ se stanovenými podmínkami, které Krajský úřad Olomouckého kraje v polovině února prodloužil o pět let do září 2027.

„Krajský úřad v Olomouci prodloužil stávající EIA k dalším pozemkům, ale bez souhlasu obce my nemůžeme rozšířit dobývací prostor,“ konstatoval Vesselin Barliev, manažer vztahů s veřejností společnosti Cemex.

„Věřím, že s novým vedením obce jsme navázali na dobré vztahy z minulosti, vedeme pravidelně dialog a také díky diskusím, které proběhly na naších akcích v pískovně, jsme získali lepší přehled o problémech, které trápí místní obyvatele. Snažíme se je aktivně řešit,“ sdělil Olomouckému deníku.

Bez obce to nepůjde

Jednání s obcí a celkovou snahu těžařů starostka Nákla Hana Závodná potvrdila.

„Jsou si vědomi toho, že bez nás, obce Náklo, nic moc nepůjde,“ reagovala starostka a připomněla, že obec v území, kam by těžaři výhledově chtěli přesunou těžební bagry, vlastní polní cesty.

Otázku referenda, jehož platnost letos v září vyprší, podle starostky zatím nikdo nezvedl.

„Rozšíření by vyžadovalo změnu územního plánu, kterou by muselo odsouhlasit zastupitelstvo. Obec bude nadále přes svoje pozemky kontrolovat, co, jak a za jakých podmínek,“ dodala.

Žádná další technoparty

V rámci letošní koupací sezony na Nákle vedení obce například vzneslo požadavek, že si na březích nepřeje žádnou další velkou technoparty po 22. hodině.

„Cemex vyjde vstříc. Už by se to opakovat nemělo,“ zmínila konkrétní bod.

Podle zástupce společnosti Cemex je celá řada témat, kde firma činí viditelné kroky.

„Například divoké obsazení břehu karavany, nepovolené parkování během letní sezony nebo zvelebení rekreační zóny,“ vyjmenovával. „Samozřejmě poslední slovo mají občane, ale doufáme, že společně najdeme vzájemné výhodné řešení,“ dodal Vesselin Barliev.

Společnost také v současnosti jedná s Litovlí o prodeji pozemku v části Březová, na kterém by do budoucna chtěla rozšířit těžbu štěrkopísku.

„Jednání pokračují, a proto v této chvíli nelze poskytnout další informace,“ sdělil zástupce společnosti Cemex.