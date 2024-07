„Jestli není moc studená? Bývávalo. V těch vedrech, co panují, už není studená ani voda na Nákle. Je příjemná a hlavně čistá. Běžte zkusit,“ usmívali se manželé středního věku, kteří ve čtvrtek odpoledne relaxovali na travnato-písčité pláži na břehu před vodním vlekem.

Flek na deku by v zálivu na jižním okraji jezera hledali příchozí jen stěží. Byly čtyři hodiny odpoledne. Vstup do vody je zde pozvolný, takže místo je přímo ideální pro rodiny s dětmi. Mimo písčité pláže je strmý s prudkým klesáním do hloubky.

Sjíždějí se lidé z celé ČR

V této části rozlehlého jezera, kde stále probíhá dobývání štěrkopísku, je těžební společností umožněna rekreace.

V provozu je vodní vlek nebo půjčovna paddleboardů. Oblíbený je wakesufring, což je jízda na surfu na vlně za speciální lodí.

„Sjíždějí se sem lidé z celého Česka, protože takové podmínky jsou málokde. Kluci říkají, že jezdí na moravský Karibik. Navíc máme novou loď s parádní vlnou,“ zvala Tereza Bořutová z Wake & Surf Náklo.

Během léta nabízí tento areál s kempem a soukromou travnatou pláží hudební středy nebo cvičení jógy. „Ve středu se koncertuje, máme živou hudbu. Oblíbená je jóga na paddleboardech,“ vyjmenovávala.

Wake & Surf Náklo je vyhlášený šťavnatými hamburgery z lokálních surovin a domácími limonádami. „Všechny zveme. Limonády jsou vynikající,“ lákala provozní Michaela Radová. „I když o víkendu bylo tolik lidí na pláži, že se dalo projít jen uzoučkou uličkou. Moravský Karibik je zkrátka stále populárnější,“ shodly se Tereza Bořutová a Michaela Radová.

Na jižním břehu s písčitými plážemi jsou celkem tři provozovny s občerstvením. V nabídce je i zmrzlina. Kopeček za 30 korun. „Denně sedm druhů. Stabilně: šmoula, vanilka a čokoláda. Jinak měníme,“ servírovala zrovna pracovnice občerstvení malému zákazníkovi modrý kopeček.

Na Mole se bude opět tančit

Věhlas si v minulosti získalo Molo No. 1 na pláži u silnice mezi Náklem a Lhotou nad Moravou. Koncem července se zde bude opět tančit. Festival, který se uskuteční v sobotu 27. července, nabídne pohodovou taneční hudbu.

„Připravili jsme denní festival, na kterém vystoupí hned několik DJs. Bude větší stage, výkonnější zvuk a světelná show,“ zval spoluorganizátor Jakub Flora.

„Startujeme již ve 14 hodin a hrát budeme až do západu slunce. Hudební produkce skončí ve 22:00. S tím musíme na Nákle všichni počítat. Tak zní dohoda s obcí,“ vysvětlil.

V tomto areálu s pláží je bistro s občerstvením a v sousedství další. Na břehu u Lhoty nad Moravou se pak nachází ještě jeden podnik, bistro Picnic.

„Vepřový, kuřecí řízek, smažený sýr, smažené tvarůžky, smažená niva, hermelín na grilu, klobása, cigáro, uzená žebra z udírny. Nedáte si,“ vyjmenovával pokrmy majitel Petr Hotěk.

„Na Nákle je skvěle. Dovolená jako u moře,“ doporučil stále oblíbenější hanáckou destinaci.

Nehazardujte, na pískovně se těží

Primárně se však stále jedná o těžební prostor, kde společnost Cemex dobývá štěrkopísek.

„Náklo je aktivní pískovna, kde se těží stavební materiál. Správně bychom měli areál oplotit a zakázat vstup nepovolaným. Nicméně, chceme vyjít vstříc místním obyvatelům a proto jsme se rozhodli vyčlenit část vzniklého jezera a přilehlých břehů jako volnočasovou zónu,“ připomněl Vesselin Barliev, manažer pro komunikaci s veřejností společnosti Cemex.

Platí zde přísná pravidla pro rekreanty, jejíchž dodržování zajišťuje, že nedojde k úrazu. Koupání a využití různých plavebních prostředků je možné výhradně v označeném areálu. „Situaci kolem volnočasové zóny v lokalitě Náklo monitorujeme,“ vzkázal hazardérům Vesselin Barliev.

Společnost letos poskytla další pozemek pro rozšíření parkovacích ploch.

„Bohužel stále je dost bezohledných lidí, kteří parkují na polních cestách nebo dokonce před vjezdy v obci, kde se lidé nemohou dostat ke svým nemovitostem,“ kritizovala část rekreantů starostka Nákla Hana Závodná. „Máme dohodu s městskou policií z Litovle a Štěpánova. Na dodržování pravidel dohlíží i Policie ČR,“ upozornila.

Těžaři již vloni vyřešili nešvar s „přemnoženými“ karavany. Zredukovali počet na maximálně 25 a zvětšili rozestupy tak, aby u břehu nepřekáželi lidem v přístupu k vodě.