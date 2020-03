Nemocnice již kontaktovala pacienty a zaměstnance, kteří přišli s lékařem do styku kvůli karanténním opatřením a odběru vzorů na testování.

Karanténa, do níž musí 15 lékařů, bude znamenat značný zásah do chodu pracoviště po dobu několika týdnů. Pacienti se však nemusejí obávat, že by na tomto klíčovém oddělení nebyli ošetřeni.

„Pacientů se toto nedotkne. Povede to k vtažení většího množství personálu do provozu,“ sdělil v České televizi ředitel FN Olomouci Roman Havlík.

„Dochází k významnému omezení veškerých plánovaných vyšetření, operací a ambulantních ošetření,“ uvedl.

FN Olomouc, která plánovala zahájení testování na onemocnění Covid_19 na počátek příštího týdne, spustila laboratorní vyšetřování odebraných vzorků již v sobotu. Povolení k testování získala laboratoř v minulém týdnu.

„Situace nás donutila, že testování rozjíždíme právě v tuto chvíli a zaměstnanci budou dnes otestováni v naší laboratoři,“ vysvětlil ředitel Havlík.

V kraji již 21 případů koronavirové infekce

V Olomouckém kraji bylo již 21 potvrzených případů nákazy koronavirem. Informoval o tom v sobotu odpoledne hejtman Olomouckého kraj Ladislav Okleštěk.

Od sobotního rána zasedá krizový štáb Olomouckého kraje. Přijata jsou nová opatření.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE