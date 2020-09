V souvislosti s každoročním podzimním nárůstem akutních respiračních infekcí apelují hygienici na to, aby lidé nepožadovali vyšetření na covid tzv. „pro jistotu“, ale reagovali na průběh onemocnění.

„Zářijový nárůst byl očekáván a epidemiologická situace v Olomouckém kraji je stále udržitelná bez komunitního šíření,“ hodnotila krajská epidemioložka Růžena Haliřová.

Se škrábáním v krku neběžet hned na test

Hygienici i přes nárůst kontaktů stále stíhají trasovat všechny pozitivní případy.

„Díky práci všech pracovníků krajské hygienické stanice. Ve spolupráci s praktickými lékaři se pak daří udržet v izolacích všechny příznakové pacienty s covidem,“ uvedla epidemioložka.

Vzhledem k podzimnímu nárůstu respiračních infekcí by podle Haliřové neměli lidé podléhat panice, že když je začne škrábat v krku, automaticky se jedná o příznaky Covid-19 a potřebují se „pro jistotu“ nechat otestovat na koronavir.

„Když indikovaný odběr vyjde negativně, bude dotyčná osoba v režimu covid. Musí počítat s karanténou, na jejímž konci je indikován druhý odběr. Stav by měl být posuzován vždy z hlediska klinických příznaků jedince,“ apelovala.

Ve fakultce sedm hospitalizovaných

Lidé, které indikoval k odběrům hygienik či lékař, obdrží výsledek do 48 hodin, jak deklarují laboratoře. V olomouckém regionu je to do 24 hodin.

„Podle odběrového místa. Ale aktuálně nemáme signály, že by to někde v Olomouckém kraji trvalo příliš dlouho,“ sdělila krajská epidemioložka.

V Olomouckém kraji výrazně nepřibývá těžkých případů. V Nemocnici Prostějov ve středu dopoledne leželi na infekčním oddělení tři pacienti.

Sedm hospitalizovaných je nyní ve Fakultní nemocnici Olomouc na standardním covidovém oddělení s lehčím průběhem, žádný těžký.

S nákazou se aktuálně podle Haliřové nepotýkají v žádném domově pro seniory ani zdravotnickém zařízení v Olomouckém kraji.

Do středečního rána nepřibyla škola, kde by bylo nutno kvůli nákaze přijmout opatření.

Olomoucko: 30 případů na 100 tisíc obyvatel

V Olomouckém kraji evidovali hygienici ke středečnímu ránu 210 nakažených novým koronavirem. V úterý to bylo 188.

Největší nárůst je na Olomoucku – za posledních 7 dní je zde 30 případů na 100 tisíc obyvatel.

Podle Haliřové se jedná většinou o přenos v souvislosti s aktivitami mimo Olomoucký kraj.

Od počátku epidemie evidují hygienici v Olomouckém kraji 1394 potvrzených případů, z nemoci se vyléčilo 1158 osob a 26 s Covid-19 zemřelo.