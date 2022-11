Křelovský exit zavřela oprava, dálniční nájezd v Unčovicích je již průjezdný

Zbystřit by měli motoristé při nájezdu na dálnici D35 mezi Olomoucí a Litovlí. Od 1. listopadu je kvůli opravám vozovky zavřený nájezd a sjezd v Křelově ve směru na Mohelnici, zatímco dálniční nájezd v Unčovicích, část Litovle, je již opět průjezdný. To přinese úlevu Unčovickým, kteří se dostanou po dálnici do Litovle.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V Křelově opravy vozovky od 1. listopadu zavřely nájezd na dálnici D35 - uzavírka silnice III/5709, 1. listopadu 2022 | Foto: Deník/Daniela Tauberová