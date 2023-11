Naháči z Česka pohoršují na polských bazénech

Kulturní nedorozumění řeší provozovatelé bazénu v polském Prudniku. Zařízení nedaleko českých hranic navštěvují i hosté z blízkého Jesenicka a Krnovska. Češi se při převlékání do plavek vysvlékají do naha přímo v šatnách a nepoužívají kabinky. To Poláky uvádí do trapných situací.

Ilustrační koláž | Foto: Deník