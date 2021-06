Na nádražní budově v Moravském Berouně jsou v plném proudu demoliční práce. Zchátralá stavba přijde o horní patro a boční křídla. Podobná „optimalizace“ visí nad dalšími nádražními budovami na trati směrem na Olomouc. Zatímco proměnu v Moravském Berouně město podpořilo, Hlubočky, Jívová a Velká Bystřice usilují o záchranu historické podoby objektů, o jejichž převod požádaly Správu železnic.

Demolice části nádražní budovy v Moravském Berouně-Ondrášově, 26. května 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Nádraží vypadalo příšerně. Ostuda. Přitom je to vstupní brána do města. Dobře, že to zmodernizují,“ hodnotil přestavbu zchátralého objektu zhruba padesátník, jenž ve středu k večeru projížděl touto částí Ondrášova na kole.