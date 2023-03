Vlastník nádraží v Náměšti se brzy pustí do proměny. Co chystá

Výpravní budovu v Náměšti na Hané, na kterou už byl demoliční výměr, se podařilo zachránit díky tlaku místních nadšenců. Na to, aby ji koupili od Správy železnic, už ale nedali dohromady potřebné finance. Získal ji podnikatel ze sousedních Drahanovic. Na jaře by se chtěl pustit do úprav.

Nádraží v Náměšti na Hané, březen 2023 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Vyřizujeme přípojky vody a elektřiny. Pozitivní je, že budova je celkem v solidním stavu. Ač to zvenku nevypadá, stav objektu mě až mile překvapil,“ popisuje Michal Sloupský, podnikatel z Drahanovic, jenž má s objektem někdejší výpravní budovy v Náměšti na Hané velké plány. Objekt získal vloni v září, ovšem samotné předání se uskutečnilo až pár dní před Vánocemi. Letos na jaře by chtěl začít s úpravami. V přízemí po nezbytných opravách plánuje otevřít obchod - železářství, které sem přesune z Drahanovic. „V patře budou kanceláře. Objekt dostane nová okna, střechu a fasádu. Dveře směrem ke kolejím zazdíme,“ přibližuje novou podobu někdejší vstupní brány do Náměště na Hané. Proměny nádraží v údolí Bystřice: Historizující vzhled zůstane, ujišťuje správa Původní účel objektu, který sloužil jako nádraží déle než 100 let, chce podnikatel připomenout. „Směrem ke kolejím plánuji falešné okno, kde bychom věnovali prostor historii budovy,“ naznačuje. Budovu s pozemky získal ve veřejné soutěži za 1 150 000 korun. Minimální nabídková cena činila 686 000 korun. Správa železnic obdržela celkem pět nabídek. Podnikatel moc nepočítal, že se mu podaří nemovitosti získat. „Vhodný objekt jsem sháněl už delší dobu, a zkusil jsem to. Ale spíše jsem předpokládal, že se objeví nějaký realitní dravec, a ten uspěje. Jsem mile překvapen,“ reagoval na výsledek soutěže. Zámecký park v Náměšti čeká zásadní proměna, obnoví lázně i kurt Nová zastávka, nástupiště i parkování U kolejiště na okraji městyse mezitím vyrostla zastávka s přístřeškem pro cestující, novým nástupištěm, parkovacími místy pro auta, osvětlením, stojany na kola a nepřehlédnutelným, desítky metrů dlouhým kovovým zábradlím, jež odděluje bývalou výpravní budovu od nového peronu. Rekonstrukcí prošĺy i železniční spodek, svršek i přejezd. Nádraží v Náměšti na Hané postavené v roce 1883 současně s tratí Olomouc – Čelechovice bylo prázdné od roku 2012, kdy se z bytu v prvním patře odstěhoval poslední nájemník. Správa železnic chtěla budovu zbourat. Verdikt zvrátili nadšenci z místního spolku, jeho zakladatel Martin Kašpar. S objektem měli velké plány. Nadšenci snili o tom, že vybudují muzeum hanácké lokálky, kavárnu nebo také půjčovnu kol. V části objektu viděli zázemí pro přespání turistů. Vyhlásili sbírku a doufali, že dají dohromady peníze a objekt ve veřejné soutěži získají. Bylo to ale nad jejich možnosti. Demolici nádraží v Náměšti odvrátili, ale nemají peníze. Nabídku nepodali

