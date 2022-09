Minimální nabídková cena činila 686 000 korun.

„Vítězná cena je ve výši 1 150 000 korun,“ prozradil mluvčí. Kdo sumu nabídl, Správa železnic zatím neprozradila. Celkem obdržela ve veřejné soutěži pět nabídek.

O odepsané nádraží v Náměšti je nečekaný zájem, přišlo několik nabídek

Šušká se, že je místní

V Náměšti na Hané se lidé o osud někdejší vstupní brány do obce zajímají. Spekulují, že objekt kupuje někdo z místních.

Jisté v tuto chvíli je, že vítězem se překvapivě nestal Pivovar Jadrníček.

„Využili bychom budovu v rámci našeho pivovaru. Už nám ale oficiálně sdělili (Správa železnic), že jsme nebyli úspěšní,“ reagovala Bohdana Jadrníčková. „Kdo uspěl, to zatím nevíme. Šušká se, že je místní. Ale to je spekulace,“ usmála se.

Nadšenci nesehnali peníze

Kdo objekt koupil a jaké s ním má plány, není lhostejné ani vedení městyse.

„Zatím ovšem nevíme, kdo podal nejvyšší nabídku. Zajímá nás, zda nový vlastník objekt opraví, jestli využití nepřinese dopravní zátěž,“ uvedla starostka městyse Marta Husičková.

Netrpělivý je i spolek Nádraží Náměšť, jehož zakladateli Martinu Kašparovi se podařilo odvrátit již odsouhlasenou demolici budovy.

Spolek měl s budovou velké plány. Nadšenci snili o tom, že v budově nádraží vybudují muzeum hanácké lokálky, kavárnu nebo také půjčovnu kol a někdejší vstupní bránu do městyse znovu otevřou veřejnosti. V části objektu chtěli zřídit zázemí pro přespání turistů.

Potřebné peníze, aby vůbec mohli jít do soutěže, ale nedali dohromady.

„Rádi bychom oslovili nového vlastníka a pokud by o to stál, nabídli mu možnou spolupráci. Třeba nevyužije celou budovu. To ale zatím netušíme. Musíme si počkat,“ uzavřela Viola Přichystalová ze spolku na záchranu výpravní budovy.

Demolici nádraží v Náměšti odvrátili, ale nemají peníze. Nabídku nepodali

Nelze využít k bydlení

Nádraží postavené v roce 1883 současně s tratí Olomouc – Čelechovice je prázdné od roku 2012, kdy se z bytu v prvním patře odstěhoval poslední nájemník.

Výpravní budovu nacházející se na okraji městyse tvoří dvě stavebně a provozně propojené části, kde část s dopravní kanceláří a bytem má dvě nadzemní podlaží s podkrovím, navazující sklad je přízemní a podsklepený. V budově nejsou žádné funkční instalace ani možnost vytápění.

Nový vlastník nemůže objekt po rekonstrukci využívat k bydlení.