Nová půjčovna knížek, koncerty, spousta dobrot i nadšení a společné energie ovládla v neděli prostor u vlakového nádraží v Náměšti na Hané. Půvabnou knihobudku tam slavnostně odhalil spolek Nádraží Náměšť. Jeho členové usilují o proměnu chátrající budovy, která už dávno neslouží ani k výdeji jízdenek. V průběhu akce Nádraží mezi Dvěma Světy tak zazněly i plány a vize spolku.

Nádraží mezi Dvěma Světy, akce v Náměšti na Hané, 29. 8. 2021 | Foto: Deník/František Berger

Knihovnička je přístupná zdarma a bez jakéhokoliv omezení. Kolemjdoucím stačí otevřít skleněná dvířka a půjčit si knížku, časopis, noviny, omalovánky…podle toho, co se uvnitř zrovna nachází. Četbu si lze vzít s sebou i do vlaku a vrátit ji pak do jiné knihobudky, kterých po celé ČR přibývá.