Šlendrián, zlobí se někteří obyvatelé ulice Nábřeží v Olomouci, kde se v úterý zakously stavební stroje do nové asfaltky. Při dokončování rozsáhlých stavebních prací u řeky Moravy zakryla firma asfaltem i takzvanou plynovodní čichačku.

Chybička se vloudila. V ulici Nábřeží zaasfaltovali plynovodní čichačku umožňující kontrolu případných úniků plynu z potrubí. | Video: Tauberová Daniela

„Dnes začali bourat kus nové silnice. Ani ne pět měsíců po dokončení,“ kroutila hlavou například Zdeňka Tkadlečková, jež žije v blízkém bytovém domě.

Firma totiž při pokládce asfaltu zakryla i takzvanou plynovodní čichačku, která slouží ke kontrole případných úniků plynu z potrubí. Pracovníci sbíječkou vybourali otvor o velikosti metr krát metr.

„Plynárna to zjistila a reklamovala, musí se to napravit. Ale copak to nikdo nezkontroloval? Co stavební dozor, odbor realizace staveb,“ poukazovala občanka, jež zmínila i dřívější pochybení na staveništi, konkrétně v šířce chodníků.

„Podle projektu byl metr padesát, ale udělali ho metr dvacet. Opravili to. Chybějící centimetry nakonec ubrali z pásu u nábřežní zdi,“ popisovala.

Podle investičního náměstka primátora Miloslava Tichého firma chybu napravuje v rámci reklamace.

„Byl zaasfaltovaný plynový čichač, kterých je tam několik. Jde to za firmou, řešeno jako reklamace, město to nebude nic stát,“ uvedl náměstek.

