Na věži Červeného kostela se v noci na sobotu rozzářily hodiny. Od soumraku do úsvitu svítily ještě ti dny, kdy probíhala technická zkouška. Zhruba do měsíce by měly ukazovat přesný čas.

Hodiny na věži Červeného kostela, 16. května 2023 | Foto: Deník/Jan Pořízek