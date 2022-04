U autobusových linek 10, 20, 21 a 29 tak dojde ke změnám.

„Komunikace bude uzavřena pro veškerý provoz s výjimkou autobusů, kterým bude umožněn průjezd ve směru od křižovatky s ulicemi Erenburgova a Tomkova. Uzavírka komunikace ovlivní provoz čtyř autobusových linek,“ upozornila mluvčí olomouckého dopravního podniku Anna Sýkorová.

Linky číslo 10, 21 a 29 ve směru jízdy od Třídy Míru k Erenburgově ulici nebudou obsluhovat zastávku Šibeník. Zastávka Gymnázium Hejčín se přesune k přenosnému označníku v Tomkově ulici.

„V opačném směru budou zastávky v provozu bez omezení.Linka číslo dvacet pojede ze zastávky Náměstí hrdinů na zastávku U Zlaté koule a na zastávku Na Trati. V tomto směru nebude obsluhovat zastávky Šibeník a Gymnázium Hejčín. V opačném směru budou zastávky v provozu,“ sdělila Anna Sýkorová.

Podrobné informace cestující najdou na webu DPMO.

Uzavírka části Okružní

Oprava poškozeného asfaltového povrchu vozovky brzy čeká část Okružní ulice v Olomouci. Pro řidiče tak bude od pondělí 25. dubna uzavřený úsek od křižovatky s Hněvotínskou ulicí u prodejny Kaufland až po křižovatku s ulicí I. P. Pavlova. Práce mají trvat necelé dva měsíce.

Uzavírka pro řidiče začne v pondělí 25. dubna, po objízdných trasách pak budou jezdit necelé dva měsíce. Nový asfaltový povrch vozovky se bude dělat na úseku dlouhém přibližně 625 metrů. „Součástí opravy je také výměna betonových obrub, doplnění dvojřádku žulových kostek a výměna uličních vpustí,“ uvedl investiční náměstek Martin Major.

Rekonstrukce přijde na přibližně 11 milionů korun, hotovo má být do 20. června. Výjimku z uzavírky budou mít jen autobusy městské hromadné dopravy. V době od 11. do 14. června se ale staveniště uzavře také pro autobusy. Příjezd do Bacherovy ulice a ulice Za Vodojemem bude veden z Mošnerovy ulice. Příjezd do Kšírovy ulice je veden z ulice I. P. Pavlova. Objízdná trasa povede ulicemi Brněnská, Albertova a Hněvotínská v obou směrech.

Na opravu části Okružní ulice by v červenci měly navázat práce na koordinovaném tahu světelného signalizačního značení v Hraniční ulici. Přesné termíny úprav semaforů dosud nejsou známy, v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele.