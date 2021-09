Olomouc by na opravy silnic potřebovala 100 milionů ročně. Nemá na to

Údržbu nebo opravu už v Olomouci potřebuje téměř 43 procent vozovek. Do jejich údržby by město mělo každoročně investovat okolo sto milionů korun. Vyplývá to z odborné analýzy, kterou si objednalo město Olomouc.

Krakovská ulice v Olomouci má po právě dokončené rekonstrukci nové chodníky, parkovací zálivy i povrch vozovky. | Foto: Deník/Magda Vránová

Ve výborném nebo vyhovujícím stavu je aktuálně přes 57 procent vozovek z celkové délky 242 kilometrů, které město vlastní. Zbytek silnic už v nejbližší době potřebuje údržbu či opravu. Během následujících deseti let by podle odborné analýzy město mělo na rekonstrukce silnic vynaložit průměrně 107 milionů ročně. V částce přitom nejsou zahrnuty náklady na údržbu a opravy chodníků či mostů. „Takto podrobnou analýzu a vyhodnocení jsme si nechali vypracovat poprvé. A je to také poprvé, kdy se seznamujeme s výpočty a finančními plány na střednědobý plán údržby, které mají jasné dopady do investic města,“ řekl primátor Miroslav Žbánek. Olomouc chce ztrojnásobit daň z nemovitosti. Doporučuje to ministryně Přečíst článek › Město rovněž dostalo doporučení investovat do údržby konstrukčních vrstev vozovek ročně 70 až sto milionů korun, aby se stav olomouckých silnic dál nezhoršoval. „Jenže navržená částka, ke které se navíc musí připočítat náklady na projekční práce i údržbu nebo rekonstrukci souvisejících komunikací, absolutně neodpovídá našim možnostem v rámci rozpočtu. Příjmy města jsou velmi omezené, proto výdaje musíme plánovat obezřetně a vyváženě a s přihlédnutím ke všem oblastem, které je třeba ve městě financovat a podporovat,“ vysvětlil investiční náměstek Martin Major s tím, že v letošním roce se městu na údržbu konstrukčních vrstev vozovek v rozpočtu podařilo vyčlenit asi dvacet procent doporučené částky. Vodopád pod palbou kritiky. "Estetická část" už se prý řeší, spuštění odsunuto Přečíst článek › Chybí peníze i na školy, vodovody, kanalizace Obdobné analýzy si město Olomouc nechalo zpracovat i pro školy, vodovody a kanalizace. „Tam všude nám peníze chybí. Zároveň jsme si ale vědomi toho, že město se musí dále rozvíjet, je třeba budovat novou infrastrukturu, přebíráme do majetku infrastrukturu z developerské výstavby. A při tom všem víme, že nám chybí finance i na to, abychom stávající majetek dostatečně udržovali. Jediné řešení je v tomto případě opravdu změna rozpočtového určení daní pro města naší velikosti, od kterých se očekává, že budou financovat mnohem víc než běžná malá obec,“ dodal Miroslav Žbánek. Město má podle něj v dlouhodobém investičním plánu připravené projekty za 17 miliard. „Olomoučané chtějí, aby se realizovaly, ale prostředky na ně zkrátka chybí,“ dodal primátor. V průběhu letních prázdnin byly v Olomouci dokončeny opravy silnic například na Návsi Svobody v olomoucké městské části Holice, v Neředínské ulici nebo v ulici Krakovská.