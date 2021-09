„Pokud halu společnost nepostaví takhle na výšku na svém pozemku, který je už v dnešní době zastavěný, tak ji dost možná nepostaví vůbec, což možná připraví město o pracovní místa. Nebo ji postaví někde jinde na orné půdě a bude to zase placatá nízká hala. Orná půda je myslím cennější než pohled na socialistické sídliště,“ řekl.

„Usnesení, které jsme přijali, vnímám tak, že pro zástupce společnosti Hella vznikl důvod jednat s vedením města. Ta jednání proběhla. Na základě prezentace jsem si zhmotnil ty výškové metry. Stavba i přes to, jak ty metry zní hrůzostrašně, z mého subjektivního pohledu subjektivně až tak krajinný ráz nenarušuje,“ řekl.

„V době, kdy jsme rozhodovali (v červnu, pozn. red.), nebyl výsledek posudku Agentury pro ochranu přírody, byl znám jen posudek firmy Hella. Jenže mezi tím odbor životního prostředí zadal nezávislý posudek. Bojovat můžeme, ale jsou to větrné mlýny. Ať nám vyjde posudek jakkoli, věc bude posuzovat krajský úřad, který stavbu na základě dvou existujících posudků potvrdí. My jen způsobíme společnosti Hella komplikace, odsunutí termínu výstavby a zbytečně vyhodíme padesát tisíc korun za posudek, který necháme zpracovat,“ řekl Pavel Kuba.

Podle starosty Mohelnice by zadání v pořadí již třetího posudku výstavbě v konečném důsledku nezabránilo.

„Pokud zadáme nezávislý posudek o dopadu stavby na životní prostředí a pokud nám posudek řekne, že je výstavba v pořádku, můžeme těm občanům říct, že jsme udělali všechno pro to, abychom se zastali jejich práv a dobrali se reálných informací,“ objasnil.

Nové logistické centrum umožní další rozvoj firmy, mimo jiné by díky němu měl o třetinu klesnout provoz vozidel a omezit se provoz v ulici Za Penzionem. Do skladů má vést nový přímý sjezd z jižního obchvatu.

