Semafory jsou od úterý na křižovatce třídy Míru s Pražskou ulicí vypnuté kvůli stavebním pracím na novém systému chytrého řízení dopravy.

„Opětovné spuštění křižovatky s novou signalizací je naplánováno nejpozději na neděli 18. října. Záležet bude na průběhu stavebních prací,“ informovala mluvčí města Radka Štědrá.

Moderní a koordinované řízení provozu bude zavedeno na křižovatkách ulic Pražská a třída Míru, Foerstrova a třída Svornosti, Foerstrova a Na Vozovce a Albertova a Štítného. Úpravy všech křižovatek a signalizačních zařízení si vyžádají částečná omezení provozu až do začátku listopadu.

Doprava by pak měla být plynulejší, na semaforech by řidiči měli čekat kratší dobu. Křižovatky budou vybaveny moderními řadiči, detekčními prvky pro snímání aktuální intenzity dopravy, kamerami a jednotkami pro komunikaci mezi křižovatkami a vozidly integrovaného záchranného systému. Vše bude napojeno do městské dopravní řídící ústředny, signál z kamer bude dostupný na stránkách chytra.olomouc.eu.