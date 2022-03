Dominantou výstavy bude v pavilonu A od pátku do neděle replika holandského nákladního člunu z 18. století. Bezmála pětimetrová a půltunová plachetnice byla postavena podle postupů starých lodních mistrů a její stěžeň dosahuje výšky téměř šesti metrů.

„Tato loď bude na Výstavišti Flora Olomouc k vidění díky spolupráci s Klubem lodních modelářů Olomouc. Těší mě, že se podaří návštěvníkům letošního ročníku výstavy For Model zprostředkovat takový zážitek,“ sdělila ředitelka výstaviště Eva Fuglíčková.

Postavená tradičním způsobem

Plachetnice pojmenovaná Friso byla podle předsedy olomouckého klubu lodních modelářů Jaroslava Tesaře postavena tradičním způsobem.

„Nejcennější na ní je, že jde o klasickou dřevěnou konstrukci. Právě tak se dříve stavěly staré lodě – plachetnice. Je to exponát, který v tuzemsku nebývá často k vidění. Osobně si myslím, že tady žádná jiná taková loď není,“ řekl Jaroslav Tesař.

K vidění budou také další modely lodí, ponorek, plavidel, letadel, vozidel, vláčků, stavebních automobilů či kamionů. For Model začíná každý den v 9 hodin. V pátek a v sobotu bude výstava přístupná do 18 hodin, v neděli do 17 hodin.

