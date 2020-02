Jarní teploty, ale především nedělní lijáky dokonaly „dílo zkázy“ v lyžařském středisku v Hlubočkách, jednom z nejníže položených v Olomouckém kraji. Sníh taje a na dohled od sjezdovek už kvetou „kočičky“ a sněženky.

Areál v těchto dnech zůstává v provozu už jen pro lyžařskou školu, ve středu byl úplně mimo provoz. Další vývoj budou provozovatelé areálu upřesňovat podle počasí.

Pátek a sobota by měly přinést ochlazení i do nížin. V pátek budou maxima do pěti stupňů Celsia a v noci na sobotu by měla spadnout rtuť teploměru pod nulu i na Olomoucku.

„Nejvyšší denní teploty budou tři až sedm,“ informovala Eva Richtariková z regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ Ostrava.

Na neděli předpovídají meteorologové pro Olomoucký kraj zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky. Mrznou už v noci nebude.

„Nejnižší noční teploty čtyři až nula, nejvyšší denní teploty pět až devět,“ uvedla meteoroložka.