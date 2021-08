Pořadatelé letních táborů při nástupu dětí vyžadují negativní testy na koronavirus a ani zmíněný tábor nebyl výjimkou. Nákaza se na táboře objevila až v průběhu turnusu, byla zjištěna u několika dětí.

„Všichni, kteří byli s nakaženými v kontaktu, byli ihned umístěni do izolace a následně odesláni domů. V souvislosti s tímto ohniskem od uplynulého víkendu stále ´naskakují´ počty pozitivních případů u dětí a mládeže ve věkové kategorii dvanáct až devatenáct let a dvacet až devětadvacet let. Jedná se řádově o desítky případů. Účastníků tam bylo hodně, proto předpokládáme, že tento vývoj ještě bude v dalších dnech pokračovat,“ popsala mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.

Situace pod kontrolou

Zároveň ujistila, že hygienici mají situaci pod kontrolou, protože všechny případy včas podchytili.

„Kdo přišel s nakaženým do kontaktu, ten je momentálně v izolaci nebo karanténě. V karanténě jsou také rodiče, takže v současné době nehrozí nekontrolovatelné šíření onemocnění. Apelujeme však na důsledné dodržování základních hygienických pravidel a používání adekvátní ochrany dýchacích cest,“ dodala Markéta Koutná s tím, že se jedná o první případ nákazy covidem na dětském táboře na území Olomouckého kraje během letních prázdnin. V kraji se přitom během léta uskuteční okolo 140 dětských táborů.

Co říkají čísla?

Kvůli ohnisku koronaviru na zmíněném táboře došlo v Olomouckém kraji k významnému nárůstu sedmidenního počtu pozitivních záchytů na 100 tisíc obyvatel zejména u dětí ve věku 12 až 19 let a u mladých lidí od 20 do 29 let. Počet nově nakažených potenciálně zranitelných pacientů je stále nízký. Hodnota reprodukčního čísla především kvůli tomuto ohnisku za uplynulé tři dny atakuje hodnotu tři, relativní pozitivita testů s epidemiologickou indikací za sedm dní se drží v bezpečném intervalu, pod čtyřmi procenty. Zatímco v pondělí 2. srpna bylo v kraji 59 pozitivních případů, o týden později jich bylo 96, z toho 38 na Olomoucku.