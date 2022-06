Na D35 u Mohelnice budou rozebírat most, provoz je omezen

S omezeným provozem by měli řidiči počítat na dálnici D35 u Mohelnice, kde stavbaři budou po částech bourat starý most a budovat nový. Náročná oprava pode Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) potrvá do léta příštího roku.

Na D35 u Mohelnice začíná generální rekonstrukce mostu, 5. června 2022. | Foto: Deník/Daniela Tauberová