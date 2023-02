„Jsem Přerovák a patnáct let jsem tu sloužil na zdejší vrtulníkové základně. V severní části letiště byly dříve letecké opravny, pracovali tu technici a piloti sem běžně nechodili. My ostatní jsme sloužili v jižní části, kde byly klasické vojenské budovy, trenažery, kanceláře nebo jídelna,“ vrátil se do minulosti.

Co bude dál s letištěm v Bochoři?

Tříměsíční působení na bochořském letišti má pro něj, jak dodal, světlé stránky. „Výhodou je, že jsem doma a nemusím dojíždět do Pardubic - v Přerově mám totiž rodinu,“ zmínil.

Vrátily se vrtulníky



Centrum leteckého výcviku v Pardubicích řídí Jaroslav Špaček. I on před lety působil jako pilot v elitní tygří letce na zdejší vrtulníkové základně.

„Je fajn být na chvíli zpátky, sloužil jsem tu čtyři roky. Z Pardubic jsme přiletěli včera a přivezli šest vrtulníků Enstrom 480 B-G a dva dopravní Mi-17. S piloty cvičíme vše, co potřebují, aby byli schopni vrtulník ovládat - navigační lety, přízemní výšky, s těmi dopravními Mi-17 zase přepravu materiálů. Letiště pro provoz vrtulníků vyhovuje,“ poznamenal.

Na letiště v Bochoři se vrátí vojenské vrtulníky, dočasně

Důvodem dočasného přesunu Centra leteckého výcviku je oprava vzletové a přistávací dráhy na letišti v Pardubicích.

„Výcvik na bochořském letišti začal tento týden a potrvá do poloviny května. Jedná se pouze o dočasnou dobu, abychom dokázali plnit výcvikové úkoly pro armádu,“ vysvětlil mluvčí LOM Praha Pavel Lang.

Kompletní přesun z východních Čech



Centrum leteckého výcviku přesunulo z Pardubic i veškeré zázemí a zabezpečovací techniku.

„Máme tady všechny potřebné prostředky z Pardubic včetně paliva,“ doplnil Karel Hons, vedoucí oddělení odborných inženýrů z Centra leteckého výcviku v Pardubicích.

Provoz na letišti? Henčlovu vadí

Ještě před spuštěním samotného výcviku se konala informativní schůzka, na které starostové okolních obcí dostali přesný harmonogram s rozpisem na jednotlivé dny. Zatímco starosta Bochoře nemá se zvýšeným provozem na letišti problém, v Henčlově příliš nejásají.

S letištěm v Bochoři se počítá pro výcvik pilotů

„Obáváme se zvýšené hlukové zátěže, lidi toho mají už teď plné zuby. Vadí jim vírníky, které tady létají, a teď k tomu ještě přibudou vrtulníky. Jestli bude výcvik až do večera, tak si nebudeme moci ani otevřít okno,“ soudí Petr Laga, předseda výboru místní části v Henčlově.

Další sousedi si neztěžují



Obyvatelům nedalekých Troubek ale provoz na letišti nevadí.

„Když jsem to vydržel těch dvacet let a bylo to daleko horší, protože byl hluk ve dne v noci, ty tři měsíce to snad přežijeme,“ řekl Emil Gregovský z Troubek.

Podle přerovského primátora Petra Vrány (ANO) by tříměsíční výcvik pilotů neměl být velkou zátěží.

„Detailně jsme byli seznámeni s letovými koridory a nemělo by to rušit občany Přerova ani okolních obcí,“ zhodnotil.

Zachovejte letiště v Přerově, vyzývá sněmovní výbor

Do budoucna by podle svých slov oživení života na letišti uvítal.

„Je to důležitý prvek tady ve městě a vždy to byl velký zaměstnavatel mnoha lidí. V roce 2025 by mělo dojít k přemístění výcviku vojenských dronů na bochořské letiště, takže bych byl rád, kdyby ožilo za tím účelem, za jakým bylo zřízeno. Teď není příliš využité,“ uzavřel primátor.