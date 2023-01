„Jedná se o určité problémy s klenbou v hlavním sále, který jsme nuceni na čas zavřít,“ sdělil Olomouckému deníku mluvčí VMO Antonín Valenta.

Mončičáci i "gramec". Dětský svět v Olomouci oživuje vzpomínky

V sále svaté Kláry je až do srpna k vidění stěžejní výstava roku 2023. Expozice Dětský svět, která provádí životem dítěte v posledních 200 letech, má u návštěvníků úspěch. Velkou část výstavy tvoří hračky, přičemž ty nejstarší pocházejí z 19. století. Jsou zde i interaktivní prvky, například skluzavka nebo počítačová hra. Děti mohou díky unikátní přehlídce vidět, jak a s čím dováděli jejich rodiče. Starším návštěvníkům zase umožní, aby se přenesli do svých bezstarostných let.

„Výstava je velmi úspěšná a mrzí nás, že sál musíme dočasně uzavřít. Věříme, že se problém podaří vyřešit co nejdříve,“ dodal mluvčí VMO s tím. že muzeum bude o vývoji situace informovat.

Ostatní expozice jsou bez omezení

Další zajímavé expozice přírody, historie i etnografie jsou v muzeu stále otevřené bez omezení. „Například naši novou stálou expozici "Příroda - od počátku bez konce" si určitě nenechte ujít…,“ zve VMO všechny zájemce.

Muzeum sídlí na náměstí Republiky v komplexu někdejšího kláštera klarisek s kostelem sv. Kláry. Původně gotický klášter byl barokně přestavěn v druhé polovině 18. století a je památkově chráněn. Klášter byl zrušen roku 1782 dekretem císaře Josefa II. a jeho budovy byly využívány k různým účelům. Hlavním sídlem VMO je od roku 1951.

V současné době má VMO, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj, přes 1 000 000 sbírkových předmětů a z hlediska rozsahu své sbírky se řadí mezi největší muzea v České republice.