Akademický architekt Miroslav Řepa na snímcích postupně zachytil nejen EXPO v Bruselu v roce 1958, ale jako spoluautor československého pavilonu také EXPO v Montrealu v roce 1967. Později navrhl divadlo Laterna Magika na světovou výstavu, která proběhla v roce 1970 v japonské Ósace. Expozice bude pro veřejnost přístupná až do 1. května.

Od čtvrtka začíná v Muzeu umění také retrospektivní výstava malíře a kreslíře Petra Zlamala žijícího ve Šternberku, která představuje jeho figurativní i krajinářskou tvorbu. K vidění budou až do 8. května obrazy z období posledních tří desetiletí. Výstava dramaturgicky zapadá do dlouhodobého cyklu, kdy jsou představováni nejvýznamnější umělci a umělkyně působící na Olomoucku a okolí od začátku 20. století až do současnosti.

V den zahájení, ve čtvrtek 3. února mají návštěvníci od 10 do 18 hodin na obě nové výstavy vstup zdarma.