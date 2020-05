Po pauze vynucené koronavirovou pandemií otevřelo Muzeum umění 11. května. Od té doby ve svých olomouckých budovách registruje stovky návštěvníků týdně.

„Veřejnost se nyní může těšit na různorodý a pestrý program, který nabízí čtyři krátkodobé výstavy,“ řekl ředitel kulturní instituce Ondřej Zatloukal.

První z nich ukazuje zručnost středověkých tkalců z konce 20. a počátku 21. století. Na výstavě Umění tapiserie / Dílo a jeho předobraz spolupracovali umělci z Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí.

Cílem expozice je nejen představit moderní tapiserie, ale také ukázat vztah mezi nimi a jejich předlohou.

„Inspirovali jsme se velkým výstavním projektem, na kterém před několika lety spolupracoval Vatikán, londýnské muzeum Victora and Albert a americká Getta. Tehdy byly poprvé restaurovány a společně vystaveny kartony Rafaela Santiho pro tapiserie ze Sixtinské kaple,“ prozradila kurátorka olomoucké výstavy Simona Jemelková. Přes čtyřicet tapiserií z let 1990 až 2019 si mohou lidé prohlédnout v sále Trojlodí do 27. září.

Salon a Kabinet v budově muzea zaplnily fotografické knihy. Umělecké a propagandistické publikace přibližují bouřlivou historii střední Evropy. Vidět lze fotografie a prospekty z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Estonska, Litvy, Lotyšska a Rumunska. Česko zastupují snímky Jindřicha Štreita, Jana Saudka či Františka Drtikola.

Kurátorkou sbírek je Štěpánka Bieleszová. „V posledních letech dostávají fotografie větší prostor v časopisech či novinách a z fotoknih se stávají vzácné muzejní předměty. Právě ve střední Evropě se dala dobře mapovat problematika 20. století, ať už jde o vznik nových států, 2. světovou válku či komunistickou propagandu,“ přiblížila. Výstava, která vznikla díky spolupráci s Mezinárodním centrem kultury v Krakově a polskými kurátory, potrvá do 4. října.

Petr Brandl i Matyáš Braun

Komorní výstava Šero i jas / Stvořená příroda, která je přístupná do 13. září v sále Galerie, přibližuje sbírky Muzea moderního umění Olomouc. Jak název napovídá, hlavním kritériem pro výběr děl bylo téma přírody.

„Snažili jsme se vytvořit jakousi výtvarnou esej se zaměřením na divákovu fantazii, citlivost a představivost. Výběr grafik, kreseb, soch či světelných objektů z 18. století až po současnost zahrnuje zhruba třicet autorů z Česka, Polska, Rakouska a Německa,“ informovala kurátorka Šárka Belšíková. Mezi exponáty je také soubor grafických listů polského samouka Jana Nowaka.

Za poslední ze čtyř nových výstav musejí zájemci do nedaleké budovy Arcidiecézního muzea. Právě tam je umístěna první část společného projektu s Galerií a muzeem litoměřické diecéze. Nyní lze v Olomouci obdivovat poklady severočeského regionu, v závěru letošního roku se role obrátí a Litoměřice se stanou hostitelem hanáckých sbírek. Obě významné instituce pojí obnovení činnosti po Sametové revoluci.

„Do Olomouce jsme přivezli vzácná díla z 12. až 19. století. Nejcennějším artefaktem je románská opuková hlava apoštola ze Žitenic, která vznikla kolem roku 1180 a charakterizuje počátky monumentálního sochařství na našem území. Atraktivní jsou také barokní díla Petra Brandla nebo Matyáše Bernarda Brauna,“ shrnula Helena Zápalková, kurátorka výstavy, která skončí 18. října.

Muzeum umění připravilo také doprovodné aktivity. Lektorský či edukační program však musí přizpůsobit aktuální situaci a stanoveným podmínkám, které vycházejí z vládních nařízení. Návštěvníci by proto měli sledovat webové stránky Muzea umění, kde se dozví aktuality a podrobnosti.