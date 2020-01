Interaktivní cestu skrze čtyři místnosti zakončí expozice dvou originálních obrazů se zátiším.

Právě na jeden z nich odkazuje netradiční název výstavy. Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 zahrnuje inventární číslo Zátiší s citronem, které v roce 1655 vytvořil nizozemský malíř Jan I. van Kessel.

Nedaleko od tohoto obrazu visí zástupce současného umění – Zátiší s limetkami II z roku 2017. Autorem malby je Jan Mikulka.

„Oba obrazy jsme instalovali s úmyslem, aby vedly symbolický dialog jak mezi sebou, tak s jejich vnímateli. S trochou nadsázky můžeme i říct, že se zde jedná o konkurenční umělecký souboj,“ informoval šéf edukačního oddělení Muzea umění Olomouc Marek Šobáň.

Vizualizace myšlenek a dojmů

První místnost Galerie pracuje s přirozeným viděním a poznáváním návštěvníka. Obrovská reprodukce obrazu umožňuje dílo důkladně prozkoumat.

K dispozici jsou dva panely se slovním komentářem k danému zátiší, které si lidé mohou pustit do sluchátek. Sedm a půl minuty trvající záznam namluvil Alexandr Jeništa.

Ve druhé místnosti je připravena multimediální instalace, která přítomným umožní zanechat ve výstavním prostoru interpretaci svého prvotního dojmu.

„Návštěvník může přijít do nahrávací kabinky, kde do mikrofonu vysloví všechny své asociace, myšlenky. Aplikace převede řeč do textové podoby, kterou pošle ve vizuálně zajímavé formě přímo do Galerie. Tato slova se promítají na speciální stěnu,“ popsala kurátorka výstavy Hana Lamatová.

Vyvrcholení ve čtvrté místnosti

Ve třetí místnosti se lidé mohou začíst do odborné, uměleckohistorické interpretace díla. Díky ní získají obecné informace o tomto druhu umění a malířském fenoménu.

Vyvrcholení přijde ve čtvrté místnosti, kde jsou umístěny oba obrazy.

„Tímto způsobem chceme v každém vzbudit určitá očekávání, napnout ho a zároveň poučit, připravit na to setkání s originálními malbami,“ vysvětlila Lamatová.

Samozřejmě celý proces lze přeskočit a přejít rovnou k zátiším s ovocem, podle kurátorů výstavy by se tak ale vytratil hluboký zážitek z estetického dojmu.

Kromě samotné Galerie je událost spojena s dalšími třemi místnostmi Arcidiecézního muzea.

V prvním patře budovy se nachází aktivní zóna. Nabídne edukativní videoklip, které Muzeum umění natočilo s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, a další činnosti vztahující se k tomuto záznamu.

Disputace o citrónu

V Kočárkovně a kapli sv. Barbory je pak možné zhlédnout instalace inspirované výtvarnými díly. Doplňují je dva časosběrné dokumenty zařazující zátiší do širšího kontextu.

Chybět nebude ani doprovodný program. „Na své si přijdou všechny věkové kategorie od dětí až po seniory,“ ujistil lektor muzea David Hrbek.

Jedním z jeho stěžejních bodů bude akce, která se uskuteční 23. února odpoledne.

„Nazvali jsme to Disputace o citrónu. Divákům nabídneme souboj dvou různých pohledů na náš hlavní exponát. V tomto případě půjde o názory renomovaných odborníků – kurátorky Arcidiecézního muzea Gabriely Elbelové a teoretika umění Ladislava Daniela,“ popsal Hrbek.

Do řízené diskuze by rád vtáhl i ostatní, aby přišli s vlastním výkladem téhož námětu.

První výstava tohoto druhu v České republice potrvá do 8. března.