Nová kavárna a italské bistro vznikne v budově Muzea umění v Olomouci (MUO). Pod názvem Central ji tam bude provozovat vyhledávaný olomoucký podnik Long Story Short, který sídlí jen pár desítek metrů od muzea a spolupracuje s muzeem již několik let.

Olomouc-nová kavárna Central | Video: Vránová Magda

Záměr na novou kavárnu a italské bistro s příjemnou letní terasou se připravuje od roku 2019.

„Postupně jsme s našimi architekty vytvořili tři různé návrhy a upravovali je tak, abychom našli společnou řeč s Muzeem umění. V přízemí bude posezení pro 36 hostů. Každý den budeme vařit tři hlavní jídla, polévku a salát. Zákazníkům samozřejmě nabídneme náš legendární chléb, ale i oblíbené sendviče a nové druhy pečiva, které si odnesou s sebou,“ popsal koncept nového podniku Petr Heneš, spolumajitel vyhlášeného Long Story Short.

V přízemí se podle něj počítá také se samostatným salonkem, kde budou probíhat různá školení, degustační večeře a ochutnávky kávy a vína. V prvním patře bude otevřený bar s letní terasou a kapacitou až sto lidí.

„Chtěli bychom tam grilovat, nabídnout Olomoučanům čerstvé ryby a příjemné posezení u letních koktejlů. Mimo letní sezonu tam bude v provozu obědový bar pro přibližně dvě desítky hostů. Vše by mohlo fungovat pod jednotným názvem Central. Rádi bychom novou kavárnu a bistro poněkud odlišili od Long Story Short a nabídli hostům něco trošku jiného,“ vysvětlil Petr Heneš.

V současné době už je hotová projektová dokumentace, vyřízeno stavební povolení a bude se vybírat stavební firma. Pokud vše půjde hladce, mohla by rekonstrukce začít ještě v letošním roce.

„První hosty bychom snad mohli přivítat v roce 2026. S Muzeem umění Olomouc spolupracujeme již od roku 2020. Zhruba rok a půl jsme tam provozovali kavárnu s názvem And The Story Begins. Bylo to takové naše ´dítě´, měli jsme s ní tehdy obrovský úspěch. Pro nový sál Central budeme pravidelně zajišťovat catering. Například o víkendu nás čeká první ples, pro nás to bude ´zátěžovka´, už se na to moc těšíme,“ dodal závěrem spolumajitel Long Story Short Petr Heneš.

