Navzdory tomu jsou ale s návštěvností za loňský rok spokojeni.

V rámci přehlídky moderního umění Trienále SEFO 2021 totiž proběhla velmi úspěšná výstava zakladatele polského počítačového umění Jana Pamuły nebo instalace v proluce muzea od autora Dana Gregora nazvaná Tichý křik.

„Normálně jsme zvyklí na návštěvnost přesahující sto tisíc lidí, ale přesto nemůžeme být nespokojeni. S mírným optimismem bychom mohli říct, že jsme se odrazili ode dna, protože jsme loni zaznamenali asi o sedmnáct tisíc návštěvníků více než v roce předchozím, a to jsme měli otevřeno zhruba stejnou dobu,“ shrnul ředitel MUO Ondřej Zatloukal.

V Olomouci bude vystavovat Saudek i Štreit

Na výstavy do MUO přišlo od poloviny května do konce prosince osm a půl tisíce lidí, dalších osm tisíc si prohlédlo instalace v kryptě dómu svatého Václava. Divadelní přestavení, koncerty, workshopy, happeningy a další akce navštívilo přes 11 tisíc lidí. Do arcibiskupského zámku v Kroměříži zavítalo na aktivity pořádané MUO téměř 17 tisíc lidí.

Zájem byl také o webové stránky muzea, ty loni měly 94 tisíc uživatelů a zaznamenaly 140 tisíc návštěv, což je srovnatelné s rokem 2020.

„Lidé na našich stránkách hledají zejména praktické informace, například otevírací dobu, ceny vstupenek, výstavy a kulturní či edukační program. Vzhledem k tomu, že muzeum bylo velkou část roku 2020 i 2021 uzavřeno, není návštěvnost webu vůbec špatná. Zřejmě se nám dařilo čtenáře lákat na obsah s přidanou hodnotou,“ míní mluvčí MUO Tomáš Kasal s tím, že výrazně vzrostla rovněž návštěvnost sociálních sítí muzea.

