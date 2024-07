Exkluzivně

Urostlý chlapík v nejlepším věku. To je Marcel Nazad z Olomouce, který se dostal mezi dvanáct finalistů celostátní soutěže Muž roku. Co ho k soutěži přivedlo, jak se prokousával jednotlivými koly a jaké má ambice ve finále?

Rodák z východního Slovenska prožil velkou většinu života na Hané. Vyrůstal v Prostějově a v posledních letech žije v Olomouci. Pracuje jako manažer, závodně hraje hokejbal.

"Při prohlížení Facebooku jsem narazil na soutěž Muž roku. Přečetl jsem si podmínky pro přihlášení a když jsem zjistil, že je určena pro muže do 35 let, tak jsem se přihlásil," popsal Deníku 34letý Marcel Nazad.

"Byla to poslední možnost, v prosinci už mi bude 35 let," dodal.

Předsudky jsou zbytečné

"Vím, že spousta chlapů má k podobným mužským soutěžím záporné stanovisko. Já bych chtěl oponovat. V soutěži nejde jen o to, jak člověk vypadá, ale jak se prezentuje, vyjadřuje a celkově vystupuje. Důležité také je, jestli je úspěšný v práci nebo má rodinu," vysvětluje aktivní sportovec, který se živí jako manažer prodeje.

Druhé kolo nestihl

"Na základě podkladů, které jsem poslal, mě vybali z přibližně 680 chlapů do druhého kola na casting. Já si napsal termín do kalendáře, ale spletl jsem se o den. Takže jsem na březnový casting nedorazil…," s úsměvem popisoval Nazad.

Náhradní šance přišla v dubnu

"Já se ihned hlavnímu organizátorovi Davidu Novotnému omluvil, vysvětlil, že se jedná o mou chybu. Nakonec jsem byl pozván na druhý casting v dubnu," prozradil současný finalista.

Pětka byla šťastným číslem. "Dostal jsem číslo 5, takže jsem šel hned ze začátku. Museli jsme se předvést před dvanáctičlennou porotou. Byla v ní i paní Žilková a ta se snažila uvolnit atmosféru, protože většina kluků byla dost nervózní. Já zase až takovou trému nemám, protože jsem zvyklý vystupovat s prezentacemi před lidmi v práci," usmíval se urostlý vousáč.

Předváděl se svlečený do půl těla

close info Zdroj: se svolením Muž roku zoom_in "Asi po minutě a půl mě porota utla a řekli, že si mám sundat košili. Přitom jsem si asi hodinu vybíral, co si na sebe vezmu… Nakonec jsem tam stál jen v kalhotách," culil se rodák z východu Slovenska, který žije od svých 10 let v Prostějově.

Angličtina i žonglování s míčky. "Porotci mi kladli různé otázky, jestli čtu, co mě zajímá a podobně. Prověřili mě i z angličtiny, které se intenzivně věnuji. Součástí zkoušky byla i volná disciplína, tam jsem předvedl žonglování s míčky. Při promenádě jsem zatancoval," přiblížil průběh úspěšného 2. kola Nazad.

Se všemi finalisty se jen v trenýrkách chtěly fotit davy žen

"Potom, co mi pan Novotný sdělil, že jsem se dostal mezi dvanáctku finalistů, jsme měli za dva týdny společné focení ve Smart casual a následně pouze v trenýrkách. Zajímavé na tom bylo, že se s námi chtěly fotit snad všechny ženy, které se okolo pohybovaly," smál se novopečený finalista s tím, že focení, které mělo trvat 10 minut se protáhlo téměř na hodinu.

Veřejnost hlasuje i na internetu. Vousatý Prostějovan se drží v popředí. "Všem, kteří mi dali hlas, moc děkuji za podporu. Já jsem tu anketu sdílel na svém Instagramu jen proto, aby se o tom vědělo. V Prostějově se okolo toho strhl velký humbuk, sdílela to celá moje rodina a spousta přátel. Jsem opravdu moc překvapený, kolik lidí mi dalo hlas," projevil vděčnost finalista.

Účast ve finále je obrovský úspěch

"Z mého pohledu se jedná o obrovský úspěch. Být v TOP 12, to se ani jinak hodnotit nedá. Všichni kluci, co jsou ve finále, jsou sympaťáci a pohodoví, úspěšní lidé. Nakonec vyhraje ten nejkomplexnější. Rád bych vyhrál, kdo ne, že? Ale není to otázka života a smrti," říká před srpnovým vyvrcholením Muže roku.

Žárlivost a naschvály nezaznamenal

"Ta parta lidí, která se sešla ve finále, je neskutečná. Strávili jsme spolu čtyři dny a nezaznamenal jsem žádné problémy. Vnímám to tak, že jsme si sedli jako lidi, máme už něco za sebou a není potřeba si házet klacky pod nohy. Ve srovnání se soutěžemi miss je to úplně jinde," chválí nadstandardní chlapskou atmosféru Nazad.

Finálový galavečer soutěže Muž roku 2024 se uskuteční v pátek 23. srpna v Náchodě. "Jedeme tam o den dříve. Všichni máme individuální plány, co máme zlepšit. Já se také fyzicky připravuji, dvakrát denně střídám běh, kolo a plavání," uzavírá borec, který reprezentuje Hanou s číslem jedenáct.