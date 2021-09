Špičkoví zahraniční tvůrci s uměleckými jmény Fat Heat a Vidam „řádí“ na zdech kolejí Gen. Svobody v blízkosti bývalého U-klubu.

„Tvorba je svobodnější, nedostali žádné konkrétní ‚zadání‘, ale přesně vědí, o jaké budovy se jedná a komu slouží. Skica od Vidama - jednorožec, který se učí, jak dělat kouzla - proto velmi pěkně sedí k danému místu,“ popisovala manažerka Street Art Festivalu Romana Junkerová.

Na olomouckých vysokoškolských kolejích se v roce 2019 „vyřádili“ Wasp Elder z Velké Británie a Koctel Kahoolawe ze Španělska. Leitmotivem jejich maleb byla svoboda. Svoboda umělce i svoboda jako ideál revolučních událostí roku 1989, od nichž tehdy uplynulo 30 let.

Portugalec u Šantovky

Třetím umělcem, který od pondělí tvoří svůj mural, je Portugalec MrDheo. Maluje u Šantovky na ploše poskládané ze čtyř kontejnerů. V Olomouci již MrDheo proslul malbou Selfie King na zdi v proluce v Denisově ulici, u které se místní i turisté s oblibou fotografují.

„V aktuální malbě se bude věnovat tématu udržitelnosti, bude mít pěkný ekologický podtext,“ poznamenala Junkerová.

Hotovo by měli mít všichni tři tvůrci v pátek. Letošní ročník Street Art Festivalu pak vyvrcholí v příštím týdnu, kdy by měl přijet do Olomouce jeden z nejvýznamnějších představitelů české graffiti scény Michal Škapa. Jeho velkoformátová malba má vzniknout u S-klubu.