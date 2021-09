„Mural, který na budově Moravského divadla vytvoří, by měl odrážet klasické řecké pojetí divadla, tak jak je známe z historie, bude ovšem doplněný o současné prvky či symboly, aby výsledek nebyl nudný a konzervativní,“ popsala Romana Junkerová.

„Tehdy jsme vycházeli z her s řeckou tématikou a měli už dokonce vybraného umělce. Bohužel kvůli covidu se nápad nakonec nepodařilo realizovat. Zájem na projektu ale přetrvával, takže jsme se rozhodli oslovit několik dalších umělců podle jejich portfolia a podle toho, aby jejich dílo ´pasovalo´ do veřejného prostoru i k tématu divadla a přitom si umělci zachovali volnost ve své tvorbě,“ vysvětlila Romana Junkerová ze sdružení Street Art Festival.

Mural se měl na budově divadla objevit už loni, kvůli koronaviru ale z tohoto záměru sešlo. Ředitel Moravského divadla David Gerneš před časem přišel s nápadem, že by bylo skvělé oslavit sté výročí českého divadla v Olomouci muralovou malbou na zdi divadelní budovy a oslovit i mladší diváky prostřednictvím street artu.

Moravské divadlo se do oslav právě probíhajících Dnů evropského dědictví zapojilo účastí v programu Street Art Festivalu.

