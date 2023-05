Rada města Olomouce preferuje v otázce budoucnosti olomouckého zimáku soukromý projekt multifunkční haly v lokalitě Nová Velkomoravská. Tu v rámci výstavby nové čtvrti chystá developerská společnost Redstone. Po seznámení se s analýzou všech variant tak rozhodli radní na svém úterním zasedání. Těsnou většinou.

Vizualizace multifunkční haly z projektu podnikatele Morávka u Velkomoravské ulice v Olomouci. Spolupracují na něm architektonická studia Obermeyer Helika a ateliér Šuráň | Foto: REDSTONE REAL ESTATE

Hlasování mezi koaličními partnery nebylo jednoznačné, radní z hnutí spOLečně a ProOlomouc s Piráty variantu privátní areny na rozdíl od většinového ANO nepodpořili. O budoucnosti nového zimáku definitivně rozhodnou až olomoučtí zastupitelé, zasedat budou za dva týdny.

Další osud zimního stadionu v Olomouci měl tři varianty: za prvé radikální rekonstrukci a modernizaci současné "plecharény", za druhé výstavbu nové haly s druhou ledovou plochou na zelené louce v režii města, a nakonec spoluúčast na projektu multifunkční haly plánované společností Redstone podnikatele Richarda Morávka.

Radní se nakonec přiklonili k poslední zmíněné, tedy podílu na soukromém projektu v lokalitě Nová Velkomoravská v rámci výstavby nové čtvrti na místě bývalého armádního areálu. Toto řešení radním doporučovala srovnávací analýza vypracovaná společností BeePartner.

Developer by podle návrhu, se kterým loni před podzimními komunálními volbami seznámil zastupitele, halu za zhruba 1,8 miliardy korun postavil, město by mu pak přispívalo na provoz necelých 37 milionů ročně po dobu 30 let.

Moravské divadlo a filharmonie směřují ke sloučení. Radní se rozhodli

„Analýza doporučuje jako nejvýhodnější variantu spolupracovat na výstavbě multifunkční haly se soukromým investorem v lokalitě Velkomoravská. I když hlasování v radě nebylo jednoznačné, většina se k tomuto návrhu připojila,“ komentoval rozhodnutí investiční náměstek primátora Miloslav Tichý (ANO).

Rada města tak schválila postup, který srovnávací analýza doporučuje.

„Neexistují vhodné dotační tituly, ze kterých bychom mohli čerpat na stavbu multifunkční haly potřebné finance. Zároveň jsme nechtěli město, navíc v době nevýhodných úrokových sazeb, zatížit vysokým úvěrem na financování stavby nové haly ve vlastní režii a třetím významným kritériem je fakt, že o společný projekt nadregionálních významu nestojí Olomoucký kraj,“ popsal rozhodnutí radních v souvislostech primátor Miroslav Žbánek (ANO).

VIDEO: Obří haly u Velkomoravské jsou pryč. Demolice pro novou čtvrť skončila

ProOlomouc proti

O cestě výstavby arény privátním investorem rozhodla v městské radě těsná většina. Tu má v koalici hnutí ANO, ostatní partneři v olomoucké vládě, hnutí spOLečně a ProOlomouc s Piráty, variantu Velkomoravská nepodpořili.

„Náš klub vnímá tuto variantu jako rizikovou finančně, s malou kontrolou nad vystavěným majetkem a jako velký závazek v době, kdy město nemá peněz nazbyt,“ uvedl k hlasování Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti). „Podporujeme výstavbu malé hokejové haly a etapovitý rozvoj areálu na Hynaisově, náš názor byl však menšinový,“ dodal.

Stejně tak jako příliš riskantní pro město nepodporují cestu k soukromé areně ani radní z hnutí spOLečně. „Zástupci hnutí spOLečně na dnešním jednáni rady města hlasovali proti tomuto návrhu. Máme velké obavy z toho, že vstup do tohoto projektu může v budoucnu znamenat pro město nepřiměřenou finanční zátěž. Pokud nedojde k něčemu neočekávanému, nepodpoří čtyři zastupitelé hnutí spOLečně tento projekt ani na jednání zastupitelstva města,“ uvedl předseda hnutí Robert Runták pro server Hanácká Drbna.

O dalším osudu olomouckého zimáku definitivně rozhodnou až olomoučtí zastupitelé. Ti se mají návrhem městské rady zabývat na svém zasedání 5. června.