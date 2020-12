Hala jako domovská arena olomouckých hokejistů by byla součástí městské čtvrti Nová Velkomoravská na území bývalého areálu vojenského opravárenského podniku nedaleko centra Olomouce. Radnice by se na projektu měla podílet účastí na jeho provozu či získávání dotací. Zatím jsou k dispozici vizualizace, odhad rozpočtu i termínů začátku a dokončení stavby. Má nový "zimák" u Velkomoravské šanci? Zeptali jsme se, co na projekt říkají zástupci jednotlivých stran a hnutí z olomouckého zastupitelstva.

Zatímco radní Olomouce hledají stovky milionů na celkovou rekonstrukci chátrajícího zimního stadionu v Hynaisově ulici, případně stavbu nového, přišel miliardář Richard Morávek s napohled atraktivní nabídkou. Městu nabízí stavbu komplexu ve stylu pražské O2 areny.

„Jde tady nejen o zimní stadion pro hokej, nýbrž o plně multifunkční halu umožňující využití pro řadu dalších sportů, ale i pro velké kulturní a společenské akce,“ objasnil svůj záměr hanácký podnikatel.

Město má pomoci s provozem a aktivitami

Vizualizovaný projekt počítá s kapacitou až pro 7,5 tisíce sportovních a 10 tisíc kulturních nadšenců, s dostatkem parkovacích míst, kvalitním tréninkovým zázemím či gastronomickými službami.

Předběžný rozpočet společnosti odhaduje náklady na 1,2 miliardy. Morávek se domnívá, že na financování výstavby by se mohl významně podílet soukromý sektor.

„Roli města a kraje bychom viděli primárně ve finanční participaci na provozování haly, tedy na aktivitách, které by se v ní konaly,“ uvedl.

Spolupráce soukromníků se samosprávami by spočívala i ve společném úsilí o získání státních dotací.

Návrh developerského projektu vedení statutárního města zaujal.

„Zda se to vyplatí, zatím netušíme ani nedokážeme posoudit. Chceme se s developerem dál bavit a zajímat se také o ekonomiku projektu,“ potvrdil Miroslav Žbánek.

Po důkladnějším seznámení se s nabídkou o ní případně začnou jednat nejvyšší představitelé města, tedy radní. Potom by se diskuze přesunula na úroveň zastupitelstva. Svým názorem by měli přispět i zástupci sportovních svazů a klubů.

Kapacita stačí, míní pořadatel

Zimní stadion v Hynaisově ulici dlouhodobě nepatří mezi chlouby tuzemské extraligy, reprezentační hokej v těchto podmínkách nepřipadá v úvahu.

Důstojná hala, v níž by zahrály a zazpívaly tuzemské i zahraniční hvězdy, v krajském městě zcela chybí. Své o tom ví například olomoucký organizátor koncertů a festivalů Dušan Neumann.

„Myšlenka Richarda Morávka se mi velmi líbí a byl bych rád, kdyby se to zrealizovalo,“ vyjádřil se pro Deník. Neumann pořádá mimo jiné tradiční festival Bounty Rock Cafe Open Air na Korunní pevnůstce v centru Olomouce, kam v minulosti přilákal hudební velikány jako Uriah Heep a Jethro Tull. Rovněž provozuje hudební klub, na jehož pódium zve zvučná jména. Větší koncerty ale musí směřovat do Brna či Ostravy.

Navrhovaná kapacita by dle jeho názoru Olomouci stačila, větší není potřeba. To si myslí i autor projektu.

„Hala pro zhruba 7 až 7,5 tisíce sportovních diváků a okolo 9 až 10 tisíc účastníků koncertů je naprosto dostatečná,“ reagoval Richard Morávek.

2025 hotovo? Kdyby…

Kdyby nákladný projekt dostal zelenou, podnikatel by chtěl začít stavět v roce 2023 a už v roce 2025 mít hotovo. K tomu je ale nutné nejprve získat stavební povolení a další potřebné dokumenty.

Primátor je proto i na základě vlastních zkušeností opatrný a zatím se raději soustředí na stávající hokejový stadion.

„Z mého pohledu je reálnější dál pokračovat v podobě námi plánovaných oprav a rekonstrukce zimního stadionu. Nemůžeme si dovolit přijít o plecharénu a extraligu,“ má jasno Žbánek.

O dlouho plánované rekonstrukci chátrajícího zimáku se znovu začalo veřejně mluvit při komunálních volbách 2018, téma patřilo k předvolebním tahákům hnutí ANO. To v Olomouci volby vyhrálo a primátorem města se stal právě Miroslav Žbánek.

Ani dva roky poté se však z hlediska hokejového stadionu nic zásadního nezměnilo.

„Aktuálně směřuje příprava koncesního řízení na výstavbu malé ledové plochy, v níž se město zaváže také k podpoře mládeže, protože to je naše priorita,“ informoval primátor. Hokejový stadion by se měl příští rok dočkat nové střechy.

Co říkají radní a zastupitelé?

Jak prezentovaný projekt haly developera Richarda Morávka nyní vnímají zastupitelé města?

Deník se zeptal na názor představitelů zastoupených stran, hnutí a koalic.

Radniční koalice

Miroslav Žbánek (ANO), primátor

Zdroj: Archiv politikaZda se to vyplatí, zatím netušíme ani nedokážeme posoudit. Chceme se s developerem dál bavit a zajímat se také o ekonomiku projektu. Z mého pohledu je reálnější dál pokračovat v podobě námi plánovaných oprav a rekonstrukce zimního stadionu. Nemůžeme si dovolit přijít o plecharénu a extraligu.

Martin Major (ODS), investiční náměstek primátora

Zdroj: DENÍKPřed zásadními kroky v budování jakékoliv sportovní infrastruktury, kterou budeme financovat z rozpočtu města, bych chtěl mít jasno, jestli je možné využít synergie mezi soukromým kapitálem a potřebami města Olomouce. Budu trvat na tom, aby se rozvinula debata. Developer není nepřítel, ale partner. Pokud někdo přijde a nabídne to, o čem sníme, a bude to dávat ekonomicky smysl, tak se o tom určitě pojďme bavit.

Otakar Bačák (spOLečně), ekonomický náměstek primátora

Zdroj: Archiv politikaPan Morávek se nás zeptal, jestli má investovat peníze do provozně-ekonomické části projektu, ze které by potom vypadly požadavky na město. Naše hnutí na tuto otázku odpovídá ano, chceme slyšet provozně-ekonomické požadavky investora.

Michal Giacintov (KDU-ČSL), zastupitel, architekt

Zdroj: Archiv politikaJako předseda klubu musím říct, že Lidovci zatím nezaujali žádný postoj, vůbec jsme to neřešili. O projektu vím jen z tisku. Postavit stadion je zajímavá nabídka městu. Musí se vést diskuze, představit detailněji podobu projektu radě, zastupitelstvu. Co se navrhované kapacity týče, každý soukromý i státní subjekt si v takovém případě musí udělat dokonalou analýzu, na základě které vyhodnotí, jestli je ta hala naddimenzovaná, nebo naopak poddimenzovaná. Záleží na návratnosti a využitelnosti.

Opozice

Tomáš Pejpek (ProOlomouc), zastupitel, architekt

Zdroj: DENÍKZ urbanistického hlediska jde o velmi zajímavou lokalitu. Při podrobnějším vyhodnocení by se Velkomoravská pravděpodobně ukázala jako lepší než ta na Hynaisově. Z hlediska městské samosprávy je otázkou, jestli si město může dovolit nějaké další investice do nové sportovní infrastruktury. Podporujeme aquapark, Andrův stadion, čeká nás oprava plaveckého stadionu. Hokejová hala není na pořadu dne.

Viktor Tichák (Piráti a STAN), zastupitel

Zdroj: Archiv politikaSoučasná podoba zimního stadionu je do budoucna naprosto neudržitelná. Vymodlený projekt nové haly za miliardu je v příštích 10 až 15 letech nerealizovatelný. Pokud bychom měli uvažovat v horizontu příštích let, jak zachovat hokej v Olomouci, tak bez vlivu zvenčí se neobejdeme. Jedna z možností je podpora typu sponzoringu, druhá nějaký takovýto návrh. Ten od pana Morávka je zatím hodně abstraktní. Záležet bude na podmínkách, ale jsem připraven se o tom bavit.

Antonín Staněk (ČSSD), zastupitel, bývalý primátor Olomouce

Zdroj: DENÍKNabídka pana Morávka je lákavá. Otázkou je podoba smlouvy a dalších závazků, které by z toho plynuly. Každopádně je to jakási šance, protože si myslím, že výstavba nového stadionu v centru města na místě toho původního je nereálná.

Jiří Zima (KSČM), zastupitel

Zdroj: Archiv politikaVýstavbu nového stadionu namísto opravy toho stávajícího jsem navrhoval dávno před panem Morávkem. Nikdo to nechápal. Samozřejmě by se to vyplatilo. Nejlepší by to bylo postavit tady u Moravy naproti Šantovky, kde by bylo perfektní napojení jak inženýrských sítí, tak výjezdů, parkovišť, všeho. V areálu, jak byla kasárna, by to bylo naprosto perfektní. Já o tom mluvím už pět let.

Martin Jirotka (SPD a SPOZ), zastupitel

Zdroj: Archiv politikaJá o žádném návrhu pana Morávka nevím. Nás nikdo neoslovil, nikdo mi nic nepředal, takže se tím nezaobírám.