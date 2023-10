Aréna developera jako nový zimák? Rozhodnutí se blíží, rada doporučení nedala

Bude mít Olomouc novou multifunkční arénu, nebo ne? Rozhodnout by měli zastupitelé v pondělí 30. října. Postavit by ji mohl zhruba do čtyř let olomoucký developer Richard Morávek na pozemcích v jím připravované čtvrti Nová Velkomoravská, za své 1,9 miliardy korun. Po městu však požaduje příspěvek téměř 37 milionů korun, a to po dobu 30 let.

Demolice v areálu někdejších vojenských opraven u Velkomoravské ulice jsou téměř u konce. | Video: Tauberová Daniela

