Role králů se ve čtvrtek 7. ledna ráno zhostili tři svěřenci třídní učitelky Lenky Jančářové. Zatímco vybraní předškoláci se oblékali a líčili, ostatní už natěšeně trénovali tradiční tříkrálovou písničku. Pak přišla na řadu samotná koleda.

„Rodiče dají dětem penízky, ty je potom házejí do zapečetěné kasičky,“ řekla Jančářová, která sbírku v MŠ Lužická organizuje třetím rokem.

Máme výjimku

Jakmile všechny mince i bankovky u předškoláků skončily v kasičce, vydali se Tři králové na obchůzku budovou a obešli další tři třídy. Někdo dovnitř vhodil bankovku, jiný minci. Každá korunka pro dobrou věc se počítá.

Ve sloučené Mateřské škole Rooseveltova proběhla sbírka do stejné kasičky o den dříve. V Tři krále se proměnily tamní děti.

„Ptala jsem se na Charitě, jako školka máme výjimku. Běžně se tu setkáváme a trávíme spolu čas,“ vysvětlila učitelka Jančářová.

Víc než covid děti v poslední době trápily spíše neštovice. I kvůli nim ve třídě označené medvídkem daný den zůstalo čtrnáct dětí z pětadvaceti.

Tříkrálovou sbírku v olomoucké místní části Bělidla musejí letos manželé Lenka a Jiří Jančářovi oželet. Okolí svého bydliště s charitativním účelem obcházejí za doprovodu dětí pravidelně už od roku 2010. Zájemci o osobní kontakt s koledníky ale úplně nepřijdou.

„Kdo chce, může v sobotu 9. ledna od 14 do 16 hodin přispět do kasičky v areálu Pavilonku T. J. Sokol Olomouc-Bělidla,“ láká Jančářová. Kvůli protikoronavirovým opatřením bude na místě jen ona s manželem a tříkrálová koleda bude znít z mobilu či notebooku.

Do 24. ledna lze přispívat do Tříkrálové sbírky také pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30/60/90 (dle zvolené částky) na číslo 87777 či prostřednictvím bankovního převodu s variabilním čílem 777 na účet 66008822/0800. Online kasička doprovázená dětským zpěvem na webu www.trikralovasbirka.cz bude přístupná až do 30. dubna.