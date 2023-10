„Šli jsme zrovna z polikliniky a hledala jsem v tašce mobil. Honzík poodešel vpravo vedle vchodu do budovy a za chvíli na mě křičel 'deset!' a ať jdu rychle za ním. Na zemi ležely mrtvé sýkorky. Strašný pohled! Syn chodí do první třídy a z toho, co viděl, byl špatný i druhý den. To v dnešní době není možné najít řešení, jak těmto úhynům předejít?“ poukazovala Olomoučanka Jana, která se obrátila na Olomoucký deník. Zaslala i fotografii mrtvých ptáků.

„Právě probíhá docela silný tah sýkor ze severu. Přilétají k nám z Polska a ze Skandinávie. Zřejmě tudy zrovna prolétalo větší hejno a narazilo do zrcadlící se plochy, ve které ptáci vidí volnou krajinu, stromy keře. Stává se to ve městech bohužel často,“ vysvětloval místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek.

Pásky vhodnější než siluety

Jako nejjednodušší preventivní opatření se využívají samolepky siluety dravce.

„V případě skleněné plochy, která je průhledná, mohou zafungovat. Na zrcadle by nesměla být černá, protože by nebyla vidět, ale žlutá. Je samozřejmě otázka, jak moc by to pomohlo,“ zamýšlel se ornitolog.

Podstatně vhodnější jsou podle ornitologů pásky nebo tečky. Může se jednat o zajímavá designová řešení, jež by stavbu navíc mohla ozvláštnit. „Plochu hlavně zviditelní. Pták by díky tomu včas zaznamenal překážku. Minimálně by zpomalil. Nenarazil by do plochy plnou rychlostí a nezlomil si vaz,“ dodal Šafránek.

Problém řeší i novostavba u červeného kostela

Legislativa v Česku nenařizuje investorům a architektům, aby při navrhování budov s atraktivními fasádami mysleli taky na prevenci někdy i hromadných úmrtí migrujících ptáků. Záleží na osvícenosti stavebníka a jeho finančních možnostech.

„Aktuálně se tím zabýváme na přístavbě Červeného kostela. Ve spolupráci s grafikem jsme již vědecké knihovně navrhli řešení,“ uvedl architekt Miroslav Pospíšil z olomouckého atelier-r. Mělo by jít o zajímavé bodové polepy skel vycházející z písmene V.

Univerzální řešení podle něj není. Zmínil speciální skla s vetkanými vlákny, která nejsou vidět lidským okem, ale ptáci je zaznamenají a vyhnou se překážce. Nejsou však nijak levná. Nebo akustické plašiče.

„Je to na stavebníkovi, který stavbu financuje a realizuje. Navrhovali jsme dům s velkými skleněnými plochami, u vody, a soukromý investor vysloveně chtěl tato speciální skla s vlákny. Jednalo se o investora, který cestuje po světě a zabývá se výzkumem přírody,“ poznamenal oceňovaný architekt.

Kontrastní folie na Envelopě

S úhyny velkého množství ptáků bojovala například Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, když otevřela novou budovu na třídě 17. listopadu. Na problematické skleněné plochy, zejména v přízemí objektu, následně nechala nalepit speciální kontrastní fólie.

Ornitologové odhadují, že každým rokem se v České republice nárazem do skla zabije milion ptáků.