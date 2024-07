Pořadatelé třetího ročníku festivalu Mrskley RockFest tentokrát lákají na více žánrů spojených s rockovou muzikou. Dříve ohlášený headliner The Plastic People of the Universe vystoupení bohužel zrušil.

„Po velkém zklamání, které nám uštědřila kapela The Plastic People of the Universe, jsme si řekli, že přece nemůžeme zklamat naše příznivce. Hledali jsme adekvátní náhradu, a to v zahraničních vodách," vysvětlil produkční Milan Papežík.

Pořadatelům se podařilo zajistit velkou hvězdu evropské metalové scény, maďarskou underground-metalovou kapelu Heedless Elegance z Budapešti.

„Undergroundovou kapelu jsme tedy nepatrně upgradovali na underground metal. Dá se říct, že to bude trochu ostřejší, ale kapela Heedless Elegance nabízí skvělou kvalitu muziky a přiveze show, jakou rozhodně obec Mrsklesy ještě nezažila. Po úmorných vedrech, která nás sužovala během loňského ročníku, zažijí letos návštěvníci to pravé peklo," dodal s nadsázkou Milan Papežík.

Kapela Heedless Elegance letos s novým albem živě vystoupí na několika místech v Maďarsku a Evropě. Jednou ze zastávek je právě festival Mrskley RockFest. Návštěvníci se mohou těšit také na přerovskou kapelu Osud, discoreovou pecku s názvem Ema White, kapelu Abraxas, podivínku Muchu s kapelou nebo legendární Reflexy v nové sestavě.

Vstupenky jsou v prodeji v síti TicketLive za 350 korun, na místě budou stát 420 korun.

Heedless Elegance je maďarská underground-metalcorová kapela z Budapešti. Vznikla v roce 2018 a prosadila se debutovým albem EP Into Nothing. Album Wanderer skupině vyneslo uznání jako nejlepší metalové album roku od webu Metal.hu. Kromě raného úspěchu byla Heedless Elegance také jedinou metalovou skupinou, která byla uvedena v top 25 nejlepších vznikajících kapel Maďarska.

Program festivalu Mrskley RockFest

13 h otevření areálu

14 h Osud Rock Band

16 h Ema White

18 h Abraxas

20 h Mucha

22 h Heedless Elegance (Maďarsko)

23:45 Reflexy