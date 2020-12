Zlatý důl. Bohaté Mrsklesy krize netrápí. Kupují dluhopisy, staví obecní domy

Je to úkaz, který v Olomouckém kraji nemá obdoby. Celá ekonomika, včetně měst a obcí, zažívá šok v souvislosti s pandemií covidu, a malá vesnice u Olomouce nakupuje cenné papíry a půjčuje lidem, aby si mohli vylepšit vlastní bydlení. Mrsklesy ke konci roku neví, co s penězi a příjmové výpadky kvůli covidu neřeší. Do rozpočtu obce tečou miliony z provozu jedné z největších skládek komunálního odpadu na střední Moravě.

Mrsklesy | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

„Měli jsme na účtu volné prostředky, na tak malou obec jich nebylo málo, proto jsme schválili nakoupení dluhopisů," vysvětloval část programu listopadové schůze obecního zastupitelstva starosta Mrskles Petr Stratil. Zastupitelé odhlasovali nákup dluhopisů v celkové hodnotě 20 milionů korun. Rozhodli se uvážlivě pro korporátní dluhopisy s dobou splatnosti 6 let. Potřebných 20 milionů vydělala obci skládka za 10 měsíců letošního roku. Měsíční příjmy kolísají od 1,5 do 2 milionů korun – platí, že čím méně lidé v okolí třídí a čím méně směsného odpadu vozí do spalovny, tím lépe pro obecní pokladnu Mrskles. Za tunu inkasuje obec 500 korun, přičemž tři čtvrtiny příjmu tvoří směsný komunální odpad. Obec nepotřebuje peníze na nový vodovodu, silnice, chodníky. Ani na kulturní dům, hasičárnu či přístavbu školy. Všechno má. Například kulturní dům postavila předloni. Takový, že by se za něj nemuselo stydět okresní město. Stál 30 milionů korun. Teď chystá kruhový objezd. Nahradí problematickou křižovatku na okraji obce. V investování volných peněz radní obci správci aktiv v jednom z olomouckých bankovních domů. Ves drží nejen cenné papíry, například státní dluhopisy za 17 milionů korun. Před dvěma roky si „dopřála" 10 kilogramů zlata, jehož cena jde nahoru. „Již se stalo, že jsme termín jednání zastupitelstva uzpůsobili emisi dluhopisů, abychom se včas domluvili a nepropásli zajímavou možnost nákupu," líčil starosti s aktivy Petr Stratil. Nově se obec rozhodla proniknout na realitní trh. „Padali návrhy, ať postavíme nafukovací tenisovou halu. Nesouhlasím. Investice musí dávat ekonomicky smysl. Uvažovali jsme o pořízení bytů v Olomouci, ale nakonec jdeme cestou výstavby obecních rodinných domů, které budeme dlouhodobě pronajímat. Je lepší investovat v obci," vysvětloval strategie a zodpovědnost za veřejné prostředky. Bohatství z ukládání odpadu pociťují obyvatelé Mrskles na své peněžence. Neplatí za popelnice a některé sportovní a kulturní aktivity. Obec dotuje spolkovou činnost. Mohou si také opravit rodinný dům a pořídit do něj novou koupelnu. Bezúročně mohou získat od obce až 300 tisíc korun. „Poslední půjčku jsme schvalovali v polovině listopadu. Obec vypadá pěkně, lidé jsou spokojeni. Účelovost jsme ve směrnici upravili i na opravy v interiéru," popisoval starosta obce se zhruba 200 domy, jejichž velká část má novou fasádu, střechu či okna. Obavy z ekonomických dopadů pandemie, které tíží ostatní samosprávy obcí i kraje? Mrsklesy propady v příjmech netíží. Přijde možná o 1,5 milionu korun. „Hlavu si z toho dělat nemusíme. Problém je, že až nyní, před Vánocemi, se schvalují úpravy státního rozpočtu, což má dopady na rozpočty krajů a obcí. To je tragédie," vytkl politikům. Lidé září spokojeností Obyvatelé vesnice vypadají spokojeně. Nestěhovali by se jinam, ač jsou kvůli návozu odpadu vystaveni nemalé dopravní zátěži. „Jinam bych nešla ani za nic. Obec vypadá hezky a pro lidi se toho dělá opravdu hodně. Je vidět, že jsou tady peníze," reagovala například paní Miluše, prodavačka z místního konzumu. „Děti mají příspěvek na lyžák a důchodcům zase kupují dárky, když slaví kulatiny," zmínila benefity obyvatelka. „Ano, bezúročnou půjčku jsme si vzali. Udělali jsme střechu a za dva roky byla splacena," dodala. Chválou nešetří ani nejstarší generace. „Opravily se fasády, střechy. Podívejte na kapličku," ukazovala třiaosmdesátiletá žena směrem k zářícímu svatostánku. V obci žije od roku 1960. Ocenila, co podařilo od roku 1996, kdy se Mrsklesy odtrhly od Velké Bystřice. „Mám už pravnoučata a jsem ráda, že budou žít v tak pěkné obci," loučila se paní Marie. Vedení obce si je vědomo toho, že „blahobyt" většinou netrvá věčně a s rozsáhlým komplexem s odpady za zády, kde končí odpad z Olomouce a okolí od roku 1992, mohou časem nastat problémy. S postupným ukončením skládkování se budou příjmy obce snižovat. Už v příštím a následujícím roce očekává starosta pokles. „S navyšováním poplatků bude každá obec chtít dosáhnout na třídící slevu. Už návoz v příštím roce je pro nás neznámou. Věřím, že my na slevu dosáhneme, ale jak budou vypadat čísla, to se dozvíme až v lednu," obával se starosta. Místo na skládku do spalovny? V souvislosti s novou legislativou budou obce chystat opatření, která dopadnou na příjmy Mrskles. „Místo skládkování upřednostní spalovnu, kde se odpadu zbaví levněji,“ odhaduje starosta Stratil, který je ale přesvědčen, že s koncem skládkování závora za humny nespadne dolů a nebude konec. „I ve spalovnách vzniká odpad, který je potřeba někde bezpečně uložit,“ zamýšlel se. Nový odpadový zákon, který posouvá o šest let na rok 2030 konec skládkování, bude účinný od ledna. Sněmovna 1. prosince odmítla odložit účinnost o rok, jak chtěli senátoři. Zásadní změnou je výpočet zákonného poplatku za ukládání odpadu na skládku a na něj navazující třídicí sleva. Výše poplatku se změní postupně od roku 2021 do roku 2030 z 500 až na 1850 korun. Skládkování je nejhorší způsob nakládání s odpadem, ale je však stále nejlevnější. V České republice končí na skládkách více než dvě pětiny komunálního odpadu. Oproti tomu například v Dánsku jde o pouhé jedno procento - odpad se tam spaluje.

