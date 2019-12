Unikátní živou expozici před dvěma týdny zpřístupnilo zahradní centrum v ulici Šlechtitelů na okraji Olomouce.

Zatím jsou k vidění zejména motýli z jihovýchodní Asie.

V příštím roce chtějí zahradníci představit pestrobarevné hmyzí unikáty z Afriky a střední a jižní Ameriky.

Motýlům se pokusí vytvořit optimální podmínky, aby se zde množili a lidé by tak mohli zkoumat i stadium housenky, které je často stejně pozoruhodné jako dospělec.

Pro Motýlárium vymezili zahradníci speciální prostor, do kterého mohou návštěvníci vstupovat a z blízka si prohlížet dospělé exotické motýly, ale i kukly, z nichž se přímo v olomoucké motýlí „farmě“ budou líhnout dospělci.

„Prostor je osázen rostlinami, které motýlům vyhovují. V současnosti je k vidění více než pět desítek motýlů a dalších padesát se postupně vylíhne,“ zval Lukáš Pošmura, vedoucí společnosti Florcenter.

Vstup zdarma

Zahradní centrum se rozhodlo pro expozici tropických motýlů chovaných na farmách v jejich domovině a převážených do Evropské unie na základě potřebných povolení. Prozatím se v Motýláriu nachází motýli z Filipín a Thajska. Skupinu doplňují dva druhy ze střední Ameriky.

„Motýlárium prochází takzvaným zkušebním provozem, který bude na nejchladnější měsíce z důvodu vysokých nákladů na vytápění přerušen do jara příštího roku,“ vysvětloval spolupracovník centra zahradního centra Jiří Urda z rakouského Salzburgu.

V příštím roce pak chce centrum představit návštěvníkům motýly nejen z jihovýchodní Asie, ale také z Afriky a střední a jižní Ameriky.

„Motýlům se budeme snažit nabídnout dostatečně velký komfort k tomu, aby se mohli a chtěli množit a obohatit výstavu i o stadium housenky,“ naznačoval Urda s tím, že odborníci již shánějí semena živných rostlin vhodných pro stadium housenky.

Motýlárium v Olomouci- Holici je stejně jako zahradní centrum otevřeno od pondělí do soboty od 7 do 18 hodin a v neděli od 9 do 18 hodin. Vstup mezi motýly je zdarma.

Tropický motýl není riziko

Farmy pro chov motýlů se nacházejí v různých zemích především třetího světa, jako je Kambodža, Filipíny, Thajsko, Indonésie, Tanzánie, Kamerun, Keňa, Madagaskar, Kostarika, Belize, Ekvádor, Surinam a Francouzská Guyana.

„Většina těchto farem je dozorována státními orgány a nezpůsobuje škodu místnímu životnímu prostředí. Zisky z prodeje kukel jsou často používány ke zlepšení finanční situace lidí z okolních vesnic, kteří se účastní prací s chovem spojenými, nebo jsou užívány na spolufinancování Národních parků, které jsou zřizovatelem těchto farem,“ ujistil Jiří Urda.

Samička motýla naklade v průměru 200 vajíček – 50 až 800.

„Pokud by měla být zajištěna rovnováha, je třeba aby do dospělosti přežila jen dvě. Na těchto motýlích farmách je rovnováha narušena a úspěšnost vývinu motýla od vajíčka do dospělce je nezřídka 100 procent. Není tedy problém přírodě vrátit, co jí bylo odebráno,“ zasvěcoval odborník.

Tropický motýl, který by případně ulétl z chovu do volné přírody, neznamená žádné riziko pro ekosystém. Není schopen přežít teploty pod 10 stupňů Celsia.