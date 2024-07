V motýláriu, které je součástí Florcentra, si teď přijdou na své milovníci exotických druhů. Obdivovat tam mohou desítky barevných krasavců.

„Převážná většina pochází ze střední Ameriky, k vidění je tady také jeden druh z Afriky a jeden druh z Indonésie. Návštěvníci je mohou pozorovat rovněž při líhnutí nebo v době, kdy si pochutnávají na medové vodě a ovoci. Každý týden nám z motýlí farmy letecky dopraví až dvě stovky kukel různých druhů exotických motýlů,“ sdělila zástupce vedoucího zahradního centra Magda Olišarová.

Ke správnému vývoji kukel jsou podle ní letní teploty ve skleníku ideální. V motýláriu by mělo být alespoň 25 stupňů Celsia a důležitá je také vysoká vlhkost vzduchu.

„Tu průběžně sledujeme a když se do skleníku opře sluníčko, musíme víc mlžit a kropit, i několikrát za den, aby motýlům nevysychala křídla. Je to křehká krása, některé druhy žijí bohužel jen týden, jiné až měsíc. K vidění je u nás také takzvaný soví motýl, který má na vnější straně křídel velká oka připomínající oči sovy. Rozpětí křídel má až 17 centimetrů, návštěvníci často obdivují jeho modrou barvu,“ dodala Magda Olišarová.

O exotické motýlí krasavce ve Florcentru pečuje společně s kolegyní Magdou Lakomou.

„Pravidelně jim připravujeme sladký nektar, což je med smíchaný s vodou. K dispozici mají také kousky melounů a banánů. ´Krmítka´ musejí mít výrazné barvy. Čím barevnější jsou, tím víc je lákají. Aktivita motýlů přes den roste s tím, jak intenzivně svítí sluníčko. Když je zataženo, tak odpočívají,“ popsala Magda Lakomá.

Motýlárium Florcenter Olomouc bude pro návštěvníky zdarma přístupné až do konce července. Lidé mohou přijít v běžnou provozní dobu zahradního centra - od pondělí do soboty od 7 do 18 hodin a o nedělích od 9 do 18 hodin.