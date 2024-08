Olomoucké motýlárium, které je součástí Florcentra v ulici Šlechtitelů, láká v těchto dnech velké množství návštěvníků. Na své si tam přijdou milovníci exotických druhů, za křehkou krásou desítek pestrobarevných motýlů se lidé sjíždějí z různých koutů Olomouckého kraje.

„Zájem návštěvníků je opravdu velký, proto jsme se rozhodli, že provoz našeho motýlária prodloužíme. Zájemci je mohou navštívit až do konce srpna,“ sdělil ředitel Jiří Komzák.

Malí i velcí návštěvníci mohou v Olomouci obdivovat desítky barevných krasavců.

„Převážná většina pochází ze střední Ameriky. Lidé je mohou pozorovat rovněž při líhnutí nebo v době, kdy si pochutnávají na medové vodě a ovoci. Každý týden nám z motýlí farmy letecky dopraví až dvě stovky kukel různých druhů exotických motýlů,“ popsala již dříve zástupce vedoucího zahradního centra Magda Olišarová.

Motýlárium bude pro veřejnost zdarma přístupné až do konce srpna. Lidé mohou přijít v běžnou provozní dobu zahradního centra - od pondělí do soboty od 7 do 18 hodin a o nedělích od 9 do 18 hodin.