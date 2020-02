Program pro děti nabídl řadu soutěží. Sladkou odměnu vyhrál každý, kdo se zúčastnil jednotlivých disciplín. Děti měly za úkol urazit určitou vzdálenost na chůdách nebo předávat si za zády míček tak, aby osoba uprostřed kruhu hádala, kdo zrovna balónek vlastní. Nervy a soustředěnost zase prověřila chůze mezi kužely s vajíčkem na lžíci. Velké oblibě se těšil skákací hrad, který byl umístěn přímo v sále. A nechyběla ani diskotéka, na kterou si s chutí zařádili i dospělí.

Vstupné bylo dobrovolné.

„Peníze využijeme pro chlapce, který bojuje s nevyléčitelnou nemocí. Loni jsme vybrali 12 tisíc korun, letos by to mohlo být víc,“ prozradil za motorkářský klub Martin Škárek. Nutné rehabilitace nebo cvičení stojí rodinu Tommyho nemalou finanční částku, pojišťovna hradí jen něco. Bez sponzorů a podobných akcí by to rodina nezvládla. „Děti se pobaví a Tomičkovi to aspoň trochu pomůže,“ usmál se Škárek.

Tommy na akci nechyběl, v doprovodu maminky a strejdy si pochutnal na palačince a s úsměvem sobě vlastním sledoval dění okolo něj.

Andrea Plachá: Nemoc se nedá léčit, ale nevzdáváme se

Tommy Burghardt nedávno oslavil sedmé narozeniny. Na svět přišel s lisencefalií, vzácným vývojovým onemocněním mozku. Je odkázán na pomoc druhých. Maminka Andrea Plachá musela opustit zaměstnání, aby se synovi mohla naplno věnovat. „Dopoledne chodí do dětského stacionáře, odpoledne objíždíme rehabilitace, cvičení. Teď pro něj hledáme vhodnou školu,“ svěřila se Deníku.

Co říkáte na podporu ze strany motorkářů?

Jsem velmi potěšená, že se něco takového koná. S Berany se známe už delší dobu. Pomáhají nám pravidelně, jsem za to moc ráda! V dnešní době, kdy má každý své problémy a tlačí ten svůj pomyslný vozíček, je taková pomoc o to cennější.

Jakým způsobem se onemocnění odráží v životě Tommyho?

Ovlivňuje to celý jeho vývoj. Sám se nenají, neřekne, že potřebuje na záchod. Naším snem je, aby se v budoucnu osamostatnil alespoň tak, aby zvládal takové ty základní věci.

Jak probíhá léčba?

Lék na jeho nemoc není. Chodíme pravidelně cvičit, rehabilitovat, účastníme se podpůrných terapií, které rozvíjí jeho smysly. To alespoň částečně pomáhá. Musí se to ovšem dělat pravidelně.

Takové rehabilitace nejsou levná záležitost.

Bohužel, zatím si to musíme hradit sami. Na lepší cvičení, které synovi pomáhá, pojišťovna nepřispívá. Čím víc cvičí, tím víc se to na jeho vývoji odráží. Má to pozitivní vliv. Zvlášť teď, když je ještě malý. Loni jsme pořizovali nový vozík, na ten jsme dopláceli 50 tisíc.

Zvláštní péči bude jistě potřebovat i ve škole. Už ví, kde se bude učit?

Zatím chodí do školky, respektive do dětského stacionáře. Tráví tam dopoledne. Hledáme pro něj vhodnou školu. Ale speciálních zařízení je málo, zájem o ně veliký. Není to snadné.

Existuje facebooková stránka Pomoc Tomičkovi. K čemu slouží?

Zveřejňujeme tam informace o nemoci, rehabilitacích a aktuality pro všechny lidi, kteří náš příběh sledují a chtějí pomáhat. Mohou tak vidět pokrok, kterého i díky nim chlapec dosáhl. Není to procházka růžovým sadem, ale všechna tahle podpora nám dává naději. Nevzdáváme se. (ber)