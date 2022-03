„Předmětem opravy je kompletní výměna mostního svršku – spřažená deska nosníků, izolace nosné konstrukce, dilatační závěry, asfaltobetonové vrstvy, římsy, zábradelní svodidla, sanace nosné konstrukce. Termín opravy zatím nelze stanovit a odhad nákladů je mezi čtyřiceti až padesáti miliony korun,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Podle posledního sčítání dopravy úsekem projede denně přes dvanáct tisíc motorových vozidel. Otázkou je, kam takové množství vozidel během prací přesměrovat.

Šternberk staví novou cyklostezku, propojí trasu od Olomouce

Objížďka přec centrum? Kolaps

Podle jednoho z návrhů měla být doprava ve směru na Šumperk před mosty převedena na provizorní panelovou komunikaci a poté vyvedena ulicemi Lesnická a Postřelmovská ven z města. Opačným směrem však měla auta jezdit přes centrum města: ulicí Postřelmovskou a poté buď ulicí ČSA nebo Třešňová a Na Křtaltě.

Objížďka přes centrum by dopravu v Zábřehu zablokovala. Nejen kvůli náporu tisíců aut, ale i kvůli železničním přejezdům v ulicích ČSA a Třešňová.

„Vlaky by musely jezdit pomaleji, protože se nad nimi bude rekonstruovat most. Už dnes je v ulici ČSA se závorami problém. Když víme, že by se zpomalila rychlost vlaků a víme, kde jsou čidla, která spustí závory, tvrdíme, že po většinu času by byly závory dole. Městem by nebylo možné projet,“ řekl starosta Zábřehu František John.

Takto vypadá stavba průpichu v Přerově. Autostráda přes město se přibližuje

Hledání nejvhodnější varianty

Problém by nevznikl jen pro běžné motoristy, ale i pro řidiče záchranek, hasičů či linkovou autobusovou dopravu. Představitelé města proto navrhli opravu mostů po etapách tak, aby po nich byla doprava zachována v jednom pruhu i v době stavebních prací. „Vidíme to jako jedinou možnou variantu,“ dodal starosta John.

Podle ŘSD není oprava mostů po etapách a jejich průjezdnost v jednom směru reálná. „Vedla by k velmi náročnému technickému řešení, které by ani tak nezaručovalo kvalitní opravu s adekvátní životností,“ uvedla mluvčí Nina Ledvinová.

ŘSD po jednání v minulém týdnu uznalo, že vedení objížděk centrem města není reálné.

„Věříme, že se najde možnost vedení objízdných tras mimo město Zábřeh, byť to ponese některá technická opatření spočívající například v posílení únosností mostů na objízdné trase, případně opravy objízdných tras po stavbě a podobně,“ uzavřela Nina Ledvinová.