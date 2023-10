Most u Globusu, který je v havarijním stavu, jde k zemi. Do demolice se firma pustí ještě v tomto týdnu. K bouracím pracím se podaří využít uzavírky I/35 v Pražské ulici. Nová lávka pro pěší a cyklisty před kruhovým objezdem by měla být podle harmonogramu hotova do srpna příštího roku.

Zakázku na nový most získala od města stejná firma, která pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) provádí rekonstrukci části olomouckého průtahu. To hraje do karet, protože i díky tomu je možné stihnout demolici v rámci uzavírky výpadovky na Mohelnici.

„Byla snaha to stihnout ještě v uzavírce a podařilo se nám vysoutěžit zhotovitele výrazně pod předpokládanou hodnotou, a shodou okolností je to stejný zhotovitel, který dělá pro ŘSD opravu průtahu. Tím pádem je to pro ně jednodušší, demolici mohou provést nyní v uzavírce,“ uvedl investiční náměstek primátora Miloslav Tichý.

Původní odhady počítaly s bezmála 34,9 milionu korun. Zakázku v soutěži získal Strabag s nejnižší nabídkovou cenou necelých 17,9 milionů korun. Částka zahrnuje demolici a výstavbu nové lávky. „Je požádáno, a předpokládáme, že získáme na demolici i stavbu dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ uvedl náměstek.

Podle společnosti Strabag proběhnou bourací práce ještě v tomto týdnu. „Bourání mostu plánujeme ve dnech 28. a 29. října, uzavřen bude od středy 25. října,“ sdělila mluvčí společnosti Edita Novotná.

Nový most by měl být podle harmonogramu stavby kompletně hotov do začátku srpna příštího roku.

Most s označením M 24 byl vybudován v roce 1975. Zatímco v minulosti byl využíván zemědělskou technikou, v poslední době sloužil jen pěším a cyklistům k překonání frekventovaného přiřpruhu.

Průzkumy mostu již před několika lety ukázaly, že i přes pravidelně prováděné údržbové práce a opravy se stav jeho vodorovné nosné konstrukce zhoršuje.

„Zásadním problémem je velmi špatný stav předpínací výztuže a tím blížící se možnost poklesu napětí v této výztuži,“ komentoval již dříve stav vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje Marek Černý.

Stav mostu zhoršovalo zejména zatékání dešťové vody.