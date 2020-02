Komenského ulicí a kolem pravoslavného kostela motoristé budou moci projet už od brzkého čtvrteční rána.

"V noci se středy na čtvrtek se změní dopravní značení, od toho okamžiku tak automobily budou moci bez omezení projíždět přes nový most," potvrdil mluvčí olomoucké radnice Michal Folta.

Řidičům se tím opět otevře průtah mezi Dobrovského ulicí a výpadovkou na Šternberk, skončí tak objíždění a popojíždění přes nábřeží a Masarykovu třídu.

Auta budou moci od 27. února projet také Husovou ulicí mezi Žižkovým náměstím a křižovatkou u Bristolu.

Cesta na Letnou a na opačném břehu směrem k Hradisku však zůstane dál zavřená.

"Sokolovská ulice a ulice Na Letné by měly být opět průjezdné až během května," uvedl mluvčí radnice.

Úleva jen na chvíli

Pohodlný průjezd přes řeku Moravu bez objížděk si však řidiči užijí jen pár dní. Hned v pondělí 2. března se kvůli bourání druhého mostu zavře Masarykova třída.

Uzavírka zastaví i provoz tramvají, ty pak mezi centrem a hlavním nádražím nepojedou zhruba dva roky.

Záhy po uzavření Masarykovy třídy začne také rekonstrukce ulice 8. května, v květnu se pak přidá ještě obnova mostu přes Mlýnský potok na třídě 1. máje.

Obě tyto stavby by měly být hotové do letošního listopadu, nový most přes Moravu až v první polovině roku 2022.